Брянские футболистки попали в ДТП под Липецком

Брянская команда по женскому футболу "Триумф" попала в аварию в Липецкой области. Футболистки ехали на матч в Воронеж. Никто серьезно не пострадал, но две ближайших встречи "Триумфа" отменены.

ДТП с участием футбольной команды из Брянска произошло 17 марта в 18/50 в Елецком районе Липецкой области. Микроавтобус Mercedes Sprinter, в котором ехал "Триумф", врезался в вылетевший на встречную полосу ВАЗ-2210.

- Скорее всего, это произошло из-за плохой дороги. Была пурга, метель. ВАЗ-2110 занесло и он вылетел на "встречку". Поскольку все спортсменки были пристегнуты, обошлось без серьезных травм. Несколько человек получили ушибы, медики осмотрели их, оказали необходимую помощь и отпустили, - рассказал ТАСС тренер "Триумфа" Дмитрий Зарин.

Команда приняла решения вернуться в Брянск на поезде. Запланированные на 17 и 18 марта матчи с воронежскими командами отменены.