Явка на выборах в Москве на 10 часов утра составила 5,98 процента

Москвичи голосуют на выборах президента 18 марта более активно, чем на предыдущих президентских выборах в 2012 году. Об этом заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Явка в Москве по состоянию на 10 часов утра составила 5,98 процента, - сказал он. - Активнее всего люди голосуют в Даниловском районе, там проголосовали уже 10 процентов избирателей. Для сравнения - в 2012 году явка по состоянию на 10 часов составляла лишь 3,7 процента".

Большинство районов, где явка утром оказалась самой высокой, расположены преимущественно в центре столицы, заметил Горбунов. В целом выборы в столице проходят спокойно, все избирательные участки открылись вовремя и работают в штатном режиме.

Напомним, 18 марта в России проходят выборы президента страны. В Москве открыты более 3620 избирательных участков - за ходом голосования следят наблюдатели как непосредственно на участках, так и через видеотрансляцию. По две камеры установлены в каждом участке - посмотреть изображение с них может любой желающий на сайте nashvybor2018.ru.