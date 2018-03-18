Иностранные наблюдатели назвали ярославских избирателей приветливыми

Иностранные наблюдатели назвали ярославских избирателей мягкими и приветливыми.

- Нам очень хорошо работается в Ярославской области, - поделился впечатлениями международный наблюдатель Вардан Хачатрян из Армении. - Люди здесь мягкие, приветливые. Никаких эксцессов мы не наблюдали. То, что мы видели в Ярославле, - это качественное голосование. И я думаю, что если по всей России будет так, то сегодняшний "экзамен" Россия сдаст на отлично.

Атмосфера, царившая на избирательных участках, понравилась также наблюдателям из Парагвая, Греции и Конго. В частности, представитель Парагвая Умберто Паредес Павон, как отмечает РИА Новости, подчеркнул "открытость людей, которые приходили на выборы, их улыбки и хорошую атмосферу на избирательных участках". По его словам, выборы были мирными, а люди вели себя очень дружелюбно.

Что касается самой процедуры выборов, то иностранных наблюдателей очень впечатлила техническая оснащенность избирательных участков: КОИБы и наличие видеокамер.

- Техническое оснащение участков очень хорошее. Могу даже сказать, что оно совершенно точно лучше, чем в Словакии и некоторых других странах Евросоюза, - заявил наблюдатель из Словакии Ян Черногурский.

По данным облизбиркома, на 18.00 в Ярославской области проголосовали 58,97 процента избирателей. Самыми активными оказались жители Мышкинского (69,68 процента проголосовавших), а также Первомайского (69,15) и Пошехонского (68,99) районов области. В Ярославле в лидерах оказался центральный Кировский район с показателем 61,02 процента.

Кроме президента 18 марта жители Ярославской области на "импровизированных" избирательных участках выбирали самые, на их взгляд, интересные и нужные проекты благоустройства парков, скверов и других общественных территорий по программе "Решаем вместе".