Почти половина ярославских избирателей пришли на участки к 15 часам

В Ярославской области явка на выборах на 15 часов составила 48,44 процента, сообщает региональная избирательная комиссия.

При этом в некоторых районах области к трем часам дня проголосовало больше 60 процентов избирателей: в Мышкинском районе - 60,97, в Первомайском - 60,60 процента. Значительно больше пятидесяти процентов избирателей пришли на участки в Пошехонском (56,33), Гаврилов-Ямском (55,83) и Любимском районах (54,69 процента).

Всего в регионе 18 марта открылись 869 избирательных участков, 27 из них - в больницах, СИЗО и на железнодорожном вокзале Ярославль-Главный. Два участка - № 729 в поселке Октябрьский Рыбинского района и № 527 в Мышкине - по просьбе работников предприятий с непрерывным циклом работы открылись не в восемь часов утра, а в шесть.

Мониторят ход голосования на территории региона долгосрочные наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ Карен Рейнхардт (США) и Яцек Сладевски (Польша), а также наблюдатели в составе миссии наблюдателей от СНГ из Республики Казахстан. Кроме того, в регионе работают наблюдатели из Чехии, Румынии, Греции, Республики Конго, Латвии, Парагвая, Сербии.

- Люди сами выбирают президента, и это очень важно для будущего России, - признался наблюдатель из Румынии Тудор Афанасов.