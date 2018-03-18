Собянин проголосовал на выборах президента и поздравил москвичей с праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин традиционно проголосовал в школе N1241, расположенной на улице Николаева. Пока член избирательной комиссии искала фамилию Собянина в списке, мэр заинтересованно вчитывался в размещенные на стене выдержки из сочинений четвероклассников на тему: "Кем я хочу быть". Как выяснил корреспондент "РГ", тему предложил сам мэр. Он подсчитал, что эти дети в 2025 году как раз закончат школу и властям хотелось бы понимать, насколько желания и мечты детей совпадают с потребностями города. Хотят же дети быть инженерами-конструкторами, автодизайнерами, олимпийскими чемпионами...

Опустив бюллетень в комплекс автоматической обработки бюллетеней, Собянин подошел к журналистам, чтобы поздравить их и всех москвичей - с большим праздником:

- Сегодня важный день для города, для России - выборы президента. - В столице открылось более 3600 избирательных участков, все они оснащены качественным видеонаблюдением, - рассказал он.

Мэр также поблагодарил Общественную палату Москвы, независимые наблюдатели которой работают сегодня на всех избирательных участках. А на прощание пригласил всех москвичей на самую крупную ярмарку в столице - "Мос/еда", которая раскинулась на 1500 площадок. "Добро пожаловать", - заключил мэр.

Секретарь избирательной комиссии участка Маргарита Панфилова рассказала корреспонденту "РГ", что голосование у них идет активно с самого утра - лишь за первые два часа проголосовало 70 человек.