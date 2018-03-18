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18.03.2018 22:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

"Пикник" в Гусь-хрустальном

Одного из пострадавших в ДТП рок-музыкантов выписали из больницы
Текст: Анна Скудаева
Российская газета - Федеральный выпуск №7519 (56)
Пока полиция расследует дело о ДТП во Владимирской области, первый пострадавший в этой аварии музыкант рок-группы "Пикник" Станислав Шклярский выписался из больницы города Гусь-Хрустальный. "Как говорится, первый пошел. Друзья, я еду домой. Спасибо всем, кто нас поддерживает, ставит на ноги и предлагает свою помощь. Вас очень много", - написал артист на странице в соцсети.
Фото: Стас Шклярский/vk.com
Музыкант "Пикника" выписался из больницы после аварии

Остальные музыканты пока остаются в больнице Гусь-Хрустального под наблюдением местных медиков. По словам руководителя департамента здравоохранения Владимирской области Александра Кирюхина, у пострадавших в ДТП - порезы, ссадины, различные травмы. У одного из участников группы диагностирован перелом поясничного отдела позвоночника. Однако угрозы для жизни музыкантов нет, их состояние оценивается как среднетяжелое.

Как уточнили в УМВД, ДТП с участием трех транспортных средств произошло на территории Гусь-Хрустального района Владимирской области 16 марта. Около полудня на 50-м километре автодороги Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума водитель кроссовера Honda CR-V выехал на встречную полосу. Он столкнулся с автомобилем "КамАЗ" и микроавтобусом Volkswagen, в котором музыканты ехали из Владимира в Рязань, где вечером планировался концерт. В результате пострадали семеро человек.

По факту дорожного происшествия полиция назначила проверку.

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