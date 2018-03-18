Остальные музыканты пока остаются в больнице Гусь-Хрустального под наблюдением местных медиков. По словам руководителя департамента здравоохранения Владимирской области Александра Кирюхина, у пострадавших в ДТП - порезы, ссадины, различные травмы. У одного из участников группы диагностирован перелом поясничного отдела позвоночника. Однако угрозы для жизни музыкантов нет, их состояние оценивается как среднетяжелое.

Как уточнили в УМВД, ДТП с участием трех транспортных средств произошло на территории Гусь-Хрустального района Владимирской области 16 марта. Около полудня на 50-м километре автодороги Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума водитель кроссовера Honda CR-V выехал на встречную полосу. Он столкнулся с автомобилем "КамАЗ" и микроавтобусом Volkswagen, в котором музыканты ехали из Владимира в Рязань, где вечером планировался концерт. В результате пострадали семеро человек.

По факту дорожного происшествия полиция назначила проверку.