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17.03.2018 21:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Владимиром начато расследование ДТП с группой "Пикник"

Текст: Денис Передельский (Владимирская область)

Во Владимирской области полиция возбудила административное производство по факту тройного ДТП с участием рок-группы "Пикник".

Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
Появились фото с места аварии группы "Пикник"

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по региону, административное производство возбуждено по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Также назначено проведение административного расследования для установления степени тяжести телесных повреждений, полученных в результате ДТП, отметили в УМВД.

Напомним, авария произошла 16 марта на 50-м километре автодороги Владимир - Тума в Гусь-Хрустальном районе. Около полудня кроссовер Honda CR-V выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "КамАЗ" и микроавтобусом Volkswagen.

В результате ДТП пострадали семь человек: водители иномарок и пять пассажиров микроавтобуса - музыканты рок-группы "Пикник". Все они были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как стабильное.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля Honda. Нарушителю грозит штраф в размере до 25 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до двух лет.

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