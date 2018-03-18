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18.03.2018 00:39
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Столичный фестиваль "Мос/Еда!" может стать ежегодным

Текст: Ангелина Зеленькова
В Москве в субботу, 17 марта, стартовал городской двухдневный фестиваль "Мос/Еда!". По всему городу можно встретить яркие палатки с товарами от российских производителей - всего 1,5 тысячи. Если фестиваль полюбится москвичам, то в дальнейшем может стать ежегодным. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Фото: Ангелина Зеленькова / РГ Фото: Ангелина Зеленькова / РГ
Фото: Ангелина Зеленькова / РГ

- "Мос/Еда!" является продолжением цикла фестивалей "Московские сезоны". В ярмарке задействовано порядка 16 тысяч человек и представлено почти 4,5 млн килограммов различных продовольственных товаров из российских городов. Можно будет купить овощи, фрукты, морепродукты, сыры и колбасные изделия и многое другое, - рассказал Алексей Немерюк.

Фото: depositphotos.com
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На эти выходные в Москву приехали производители из 25 российских регионов, от Камчатки до Калининграда. При этом главная идея фестиваля - за месяц до начала в столице нового сезона продуктовых ярмарок: региональных, межрегиональных, а также ярмарок выходного дня, узнать мнение москвичей, какие товары им больше всего нравятся и они хотели бы видеть их на московских ярмарках. "На всех площадках москвичам будут предлагать попробовать разные продукты и отметить понравившиеся в специальном буклете. После фестиваля организаторы подсчитают голоса и возьмут их за основу при формировании списка товаров и регионов-поставщиков для каждой городской ярмарки", - сказал глава департамента.

На площадке фестиваля "Мос/Еда!" по адресу Новинский бульвар дом 3, стр. 2, рядом с избирательным участком в школе № 1234 разместились три стеклянные палатки. В одной - мастер-классы для детей, а в двух других - долгожданные натуральные товары. Одну палатку занимает фермер Олег Сирота с коллегами из Орехово-Зуево.

- Наши сыры вдвое дешевле, чем в магазине. Например, губернаторский сыр в сетевом магазине стоит 2400 рублей за кг, а здесь мы продаем его за 800 рублей. Привезли и новый тирольский сорт сыра, правда, название его не совсем удачное - к Тиролю никакого отношения не имеет, потому что он сделан из молока наших коров. Привезли протестировать, если москвичам понравится, то поставим его и на ярмарки, - говорит Олег Сирота и добавляет, что готов на фестивале к массовым поставкам - до 5 тонн сыра! При этом фермер признается, если продаст 500 кг, то расширит производство, закупив еще 8 коров. "Больше молока, больше коров, больше сыра!" - говорит он.

Только за первые 15 минут после открытия фермер продал 1,5 кг сыра. "Многие уже знают наши сыры. Вот была бабушка, сначала сыр купила, потом пошла у коллег взяла моркови и яблок, обещала завтра привести подруг", - рассказал фермер.

А соседнюю палатку всего за первые полчаса посетило 20 человек и все ушли не с пустыми руками. "Колбасы сметают, особенно хорошо берут охотничьи колбаски, сервелат и варенку. Такой в магазине не найдешь, хотя производитель московский, но товар штучный - участвует только в городских ярмарках", - рассказывает продавец Фая Латыпова и добавляет, что все колбасы москвичи сначала пробуют, а уже после думают, покупать или нет.

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Тут же можно подкрепиться блинчиками, пирожками и пиццей из школьной столовой. Стоит все не больше 50 рублей. Чай - 20, кофе - 35, а особенно рекомендуют попробовать безалкогольный глинтвейн - за 50.

И, наконец, в последней стеклянной палатке видно на большом столе много бумаги, карандашей, гору пластилина - все это нужно для мастер-классов, которые здесь будут проводить с ребятами от 3-х до 12 лет. По словам ведущих Марии Русиной и Марины Рождественской, ребята будут учиться делать открытки и сувениры из природных материалов. Маленькие гости не уйдут отсюда с пустыми руками, кроме своих подделок, им подарят продуктовую карту, в которой показано в каких регионах растут те или иные фрукты и овощи, а также набор для рисования.

Все площадки будут работать завтра весь день до 20:00.

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