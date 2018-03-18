В Москве закрылись 3620 избирательных участков

В Москве ровно в 20:00 закрылись все избирательные участки - всего их 3620. Явка пока известна по данным на 18:00 - к этому времени проголосовали почти 53 процента избирателей. Это выше показателя 2012 года - тогда явка была ниже 50 процентов.
Никаких существенных нарушений на выборах в столице зафиксировано не было. Наблюдатели, в том числе международные, отметили хорошую организацию избирательного процесса и спокойную обстановку на участках.
Полные данные о явке, а также первую информацию о результатах в Мосгоризбиркоме должны назвать в 23 часа, хотя могут и раньше - на этот раз подсчеты вести проще, поскольку более 1,5 тысячи участков оборудованы автоматизированными комплексами обработки избирательных бюллетеней.
Пресс-конференция, где будут подведены предварительные итоги голосования в Москве, назначена на 10 утра 19 марта.