В Москве закрылись 3620 избирательных участков

Никаких существенных нарушений на выборах в столице зафиксировано не было. Наблюдатели, в том числе международные, отметили хорошую организацию избирательного процесса и спокойную обстановку на участках.

Полные данные о явке, а также первую информацию о результатах в Мосгоризбиркоме должны назвать в 23 часа, хотя могут и раньше - на этот раз подсчеты вести проще, поскольку более 1,5 тысячи участков оборудованы автоматизированными комплексами обработки избирательных бюллетеней.

Пресс-конференция, где будут подведены предварительные итоги голосования в Москве, назначена на 10 утра 19 марта.