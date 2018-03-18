Особенность этого года - повышенный интерес к нашей олимпиаде в регионах России, странах СНГ и очень достойное качество эссе учеников средних классов. Надо заметить, требования ко всем работам на олимпиаде предъявляются очень высокие. Ведь льготу - 100 баллов на профильном ЕГЭ - победители и призеры получают независимо от возраста, и она имеет силу пять лет.

Семья Паньковых из Перми приехала в МГИМО почти в полном составе. Обе дочки, одна учится в девятом классе, а другая - в седьмом, прошли отборочный этап.

Девятиклассница Светлана признается: в прошлом году тоже участвовала в олимпиаде, но до заключительного тура дойти не смогла. А в этом получилось. Она выбрала для эссе тему, связанную с Арктикой. "За то время, что потратила на самостоятельную подготовку к олимпиаде, узнала по истории и обществознанию больше, чем за год в школе. Моя мечта - международная журналистика в МГИМО", - рассказала Светлана.

Алихан Ковтунов родом из Бишкека, недавно его семья переехала в Новосибирск: "Технические вузы у нас отличные, я стараюсь хорошо учиться, но мечтаю быть дипломатом и защищать интересы родины". У Алихана - российское гражданство, так что он может рассчитывать на бюджетное место в российских вузах. А вот Диана Мациева из Казахстана сможет поступить только на платное отделение, у нее российского гражданства нет. Правда, вместо ЕГЭ она будет сдавать в вузах обычные экзамены.

На финал олимпиады многие школьники приехали вместе с родителями. "Дадут ли место иногородним студентам в общежитии?", "Кого возьмут в вузы по квоте?", "Правда ли, что победителям олимпиад дают повышенную стипендию?", "Сколько баллов надо набрать на ЕГЭ, чтобы поступить в МГИМО или МГУ?", "Возьмут ли в МГИМО, если в школе сдавал ЕГЭ по французскому языку, а не по английскому?" - задают они вопросы представителям оргкомитета олимпиады.

Победители олимпиад могут рассчитывать на повышенную стипендию и претендовать на солидный грант

Мест в общежитиях в российских вузах хватает всем. По квоте в 10 процентов могут взять инвалидов и детей-сирот. Победители многих олимпиад могут рассчитывать на повышенную стипендию, а победители Всероссийской олимпиады школьников получают солидные гранты.

И в МГИМО, и в МГУ очень высокие проходные баллы, если на ЕГЭ меньше 80 баллов, то о поступлении говорить сложно. А что касается иностранного языка, то вузу не важно, какой язык вы учили в школе. Лишь бы были высокие баллы. Хотя не секрет, из школ вымываются все языки, кроме английского. Испанский в прошлом году сдавали чуть больше двух сотен, французский - больше тысячи, немецкий - 1700, а английский - 64 тысячи.

Итоги заключительного этапа будут известны в конце марта, а в середине мая победители и призеры будут приглашены на вручение дипломов в МГИМО.