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18.03.2018 06:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Чукотке проголосовали уже 67,40 процента избирателей

Текст: Ольга Журман

По данным избиркома Чукотского автономного округа, на 15 часов местного времени в выборах президента России приняли участие 67,40 процента избирателей округа. А в селе Краснино Анадырьского района выборы уже закончились, участие в них приняли все жители, внесенные в список.

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Активные избиратели живут и в центре Чукотского муниципального района - Эгвекиноте. Более 62 процентов избирателей района проголосовали еще до полудня, а одними из первых - оленеводы Лоринской и Нешканской тундры.

"На момент голосования в Лоринской тундре находились восемь оленеводов. Члены избиркома установили в яранге ширму для голосования, разместили плакаты с ознакомительной информацией о кандидатах в президенты РФ. Все оленеводы сделали свой выбор", - рассказала председатель окружной избирательной комиссии Оксана Талызина, отметив, что в лоринские оленеводческие бригады членам участковой комиссии удалось добраться на снегоходах.

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