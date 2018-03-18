На Камчатке открылись участки для голосования

194 избирательных участки открылись в Камчатском крае. Выбирать президента России жители региона, наряду с Чукоткой, начали первыми в стране.

Как ранее заявлял министр специальных программ края Сергей Хабаров, безопасность на них обеспечивают представители народных дружин, казачьих обществ и частных охранных организаций.

- Все избирательные участки обследованы и обеспечены стационарными арочными или ручными металлодетекторами, - сказал чиновник.

Досрочно свои голоса отдали более 6500 человек: моряки, оленеводы, военнослужащие, геологи и золотодобытчики.