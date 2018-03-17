Голосование на выборах президента началось на Сахалине, Камчатке и Чукотке

Новости

Форвард сборной Египта Салах оформил покер за "Ливерпуль" 17.03.2018
Посол РФ в Лондоне: Мы таких вещей не прощаем 17.03.2018
На Камчатке открылись участки для голосования 17.03.2018
Голосование по выборам президента РФ началось на Чукотке 17.03.2018
В Сахалинской области стартовали выборы президента России 17.03.2018
Савченко усмотрела у украинских военных готовность к госперевороту 17.03.2018
Под Владимиром начато расследование ДТП с группой "Пикник" 17.03.2018
ЦСКА второй раз обыграл "Йокерит" в Кубке Гагарина 17.03.2018
Захарова пообещала жесткий ответ на любые новые меры Лондона против РФ 17.03.2018
В Сочи загорелся жилой дом 17.03.2018
Журналист призвал коллег посетить стенд РФ на Парижской ярмарке 17.03.2018
"Ак Барс" сравнял счет в серии с "Металлургом" в Кубке Гагарина 17.03.2018
Опрос: Большинство немцев хотят сближения Германии с Россией 17.03.2018
СКА проиграл "Локомотиву" во втором матче серии Кубка Гагарина 17.03.2018
Захарова: Глава Британского совета остается в России 17.03.2018
ЦИК: Видеонаблюдение на выборах будет работать на 43 тысячах участков 17.03.2018
Клип Самойловой для "Евровидения" собрал больше миллиона просмотров 17.03.2018
На Киевском шоссе образовала огромная пробка из-за ДТП с автобусом 17.03.2018
Лавров: Россия не будет подписывать Договор о запрещении ядерного оружия 17.03.2018
В Москве прошла акция по бесплатным скринингам на выявление онкологии 17.03.2018
Звезда "Пиратов Карибского моря" снимется в российском триллере 17.03.2018
От Литвы потребовали объяснений после досмотра белорусской гражданки 17.03.2018
МЧС переведено в режим повышенной готовности на время выборов президента РФ 17.03.2018
Из восьми пострадавших в крупном ДТП в Москве пятеро - дети 17.03.2018
В омской многоэтажке взорвался газовый баллон 17.03.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Меркель: ФРГ и ЕС не намерены обсуждать бойкот ЧМ по футболу в России
Меркель: ФРГ и ЕС не намерены обсуждать бойкот ЧМ по футболу в России
17.03.2018 23:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Голосование на выборах президента началось на Сахалине, Камчатке и Чукотке

Текст: Галина Мисливская
Выборы президента России начались на Дальнем Востоке. В 22.00 по московскому времени первые участки для голосования открылись на Сахалине, в 23.00 - на всей территории Камчатского края и Чукотского автономного округа. В этих регионах время отличается от московского на девять часов, и они первыми начинают избирательный марафон.

Центризбирком в 22:30 по московскому времени начал заседание, в повестке которого значился лишь один вопрос - "О начале дня голосования на выборах президента Российской Федерации". Члены ЦИК поприветствовали коллег с Дальнего Востока, затем прозвучал государственный гимн, и выборы президента официально стартовали.

МЧС переведено в режим повышенной готовности на время выборов президента РФ

Россия расположена в 11 часовых поясах. Одновременно во всех регионах голосование 18 марта будет идти всего два часа: с 9:00 по московскому времени, когда откроются участки в Калининградской области, и до 11:00, когда завершится голосование на Чукотке и Камчатке.

Дальневосточные регионы сразу приступят к подсчету голосов, но результаты будут объявлены лишь после 21:00 по Москве, когда завершится голосование в самом западном регионе страны - Калининградской области.

Вся информация о ходе выборов будет стекаться в информационный центр ЦИК. Здесь уже оборудована специальная стена, где на 85 экранах - по числу субъектов Федерации - будут отображаться данные из регионов. Сначала лишь о явке, затем, после окончания голосования на всей территории России, и о предварительных итогах выборов.

В воскресенье в центре Москвы изменится движение

В течение всего дня 18 марта члены ЦИК будут проводить брифинги и рассказывать о том, как проходят выборы и насколько активно голосует страна в целом. Предварительные итоги голосования планируется огласить 19 марта.

В выборах президента России принимают участие восемь кандидатов: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

Главное сегодня

Лавров рассказал, спецподразделения каких стран Запада действуют в Сирии
Силуанов: Минфин может в этом году еще раз разместить евробонды
Пушков рассказал, чем не нравится сенаторам США "Северный поток-2"
Посольство РФ в США обвинило госдеп во вмешательстве во внутренние дела
Си Цзиньпин переизбран председателем КНР