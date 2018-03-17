Голосование на выборах президента началось на Сахалине, Камчатке и Чукотке

Центризбирком в 22:30 по московскому времени начал заседание, в повестке которого значился лишь один вопрос - "О начале дня голосования на выборах президента Российской Федерации". Члены ЦИК поприветствовали коллег с Дальнего Востока, затем прозвучал государственный гимн, и выборы президента официально стартовали.

Россия расположена в 11 часовых поясах. Одновременно во всех регионах голосование 18 марта будет идти всего два часа: с 9:00 по московскому времени, когда откроются участки в Калининградской области, и до 11:00, когда завершится голосование на Чукотке и Камчатке.

Дальневосточные регионы сразу приступят к подсчету голосов, но результаты будут объявлены лишь после 21:00 по Москве, когда завершится голосование в самом западном регионе страны - Калининградской области.

Вся информация о ходе выборов будет стекаться в информационный центр ЦИК. Здесь уже оборудована специальная стена, где на 85 экранах - по числу субъектов Федерации - будут отображаться данные из регионов. Сначала лишь о явке, затем, после окончания голосования на всей территории России, и о предварительных итогах выборов.

В течение всего дня 18 марта члены ЦИК будут проводить брифинги и рассказывать о том, как проходят выборы и насколько активно голосует страна в целом. Предварительные итоги голосования планируется огласить 19 марта.

В выборах президента России принимают участие восемь кандидатов: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").