В Хабаровском крае открылись избирательные участки

В Хабаровском крае открылись 854 избирательных участка. Из них 798 постоянных , 54 - на морских судах и два временных - в аэропорту и на железнодорожном вокзале.

- Почти половина избирательных участков края оснащены камерами видеонаблюдения. Картинка с них транслируется в режиме онлайн. Следить за ходом президентских выборов жители региона могут через портал "нашвыбор2018.рф", - отметил председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов.

Жители Хабаровского края могут прямо на избирательных участках проголосовать за один из проектов благоустройства городской среды, выбрать молодежных советников глав муниципальных образований, принять участие в школьном опросе и решить, как будут учиться их дети.

Безопасность на местах голосования обеспечивают около двух тысяч сотрудников органов внутренних дел, 200 курсантов Дальневосточного юридического института, а также военнослужащие.

Для дополнительной безопасности на избирательных участках было установлено 199 металлодетекторов.

Накануне в регионе прошло досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях.