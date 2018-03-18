В Удмуртии проголосовали 57,71% процента населения

В Удмуртии явка на выборы президента России к 18.00 по местному времени составила 57,71 процента. Об этом сообщил председатель центральной избирательной комиссии республики Виктор Кушко.

Лидерами по явке стали Алнашский, Юкаменский и Дебесский районы. Там выразить свою гражданскую позицию пришли 71,75, 71,34 и 68,72 процента жителей соответственно.

В Завьяловском районе проголосовали 55,19%, городе Можга - 65,14%, Сарапуле - 55,88% и Ижевске - от 51,85 до 56,32%.

Выборная кампания в Удмуртии проходит спокойно, также отметил Виктор Кушко.

Напомним, ранее принять участие в выборах на свой избирательный участок пришли бурановские бабушки