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18.03.2018 14:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Удмуртии проголосовали бурановские бабушки

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В Удмуртии на выборах президента России проголосовали бурановские бабушки. Сделали они это на своем избирательном участке в селе Бураново, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Фото: Анна Чистякова/РГ
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Первой проголосовать с самого утра пришла Валентина Пятченко. По ее словам, до этого она уже успела убрать снег с дорожек, приготовить еду и накормить домашних животных.

По словам председателя Бурановского избирательного участка Тамары Акиловой, всемирно известный музыкальный коллектив всегда активно участвует в выборах, показывая пример другим. Сами бабушки подтвердили, что ни одни выборы еще не пропускали. "Нас так воспитали", - сказали они.

После того, как бабушки проголосовали, на избирательном участке они спели одну из своих песен.

Напомним, в Удмуртии явка на выборах президента России по данным на 12.00 местного времени составила 29,55 процента.

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