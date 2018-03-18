В Удмуртии проголосовали бурановские бабушки

В Удмуртии на выборах президента России проголосовали бурановские бабушки. Сделали они это на своем избирательном участке в селе Бураново, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Первой проголосовать с самого утра пришла Валентина Пятченко. По ее словам, до этого она уже успела убрать снег с дорожек, приготовить еду и накормить домашних животных.

По словам председателя Бурановского избирательного участка Тамары Акиловой, всемирно известный музыкальный коллектив всегда активно участвует в выборах, показывая пример другим. Сами бабушки подтвердили, что ни одни выборы еще не пропускали. "Нас так воспитали", - сказали они.

После того, как бабушки проголосовали, на избирательном участке они спели одну из своих песен.

Напомним, в Удмуртии явка на выборах президента России по данным на 12.00 местного времени составила 29,55 процента.