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18.03.2018 18:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Сибири закрылись избирательные участки

Текст: Наталья Граф (Омск)

Во всех регионах Западной Сибири завершилось голосование.

Фото: twitter.com/MID_RF
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Последними завершили работу избирательные участки в Омской области. К 18.00 по местному времени явка здесь, по данным облизбиркома, составила 55,58 % от всех избирателей Омского региона. Как стало известно, к этому часу в муниципальных районах проголосовали 59,88%, в Омске - 52,59% избирателей. Всего проголосовали 851 715 избирателей.

В Новосибирской области на 18.00 часов явка избирателей на выборах президента Российской Федерации составила 53,85%.

В Томской области к 18.00 явка в регионе составила 53,51%. В Парабельском районе - 63,02%, в Октябрьском районе Томска - около 48,65%.

На Алтае свежие данные о явке избирателей пока не озвучили. Как сообщила председатель Алтайского крайизбиркома Ирина Акимова, по состоянию на 15 часов участие в голосовании приняли 932 922 избирателя региона, что составляет 51,33% от числа внесенных в списки избирателей.

Рекордная явка, судя по всему, традиционно наблюдается в Кузбассе. К 15-00 участие в голосовании приняли уже 60,72% жителей Кемеровской области.

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