Сергей Безруков проголосовал на гастролях в Архангельске

В Доме народного творчества на площади Ленина в Архангельске - небывалый ажиотаж. На первом этаже дает представление Северный русский народный хор, работает буфет, а активисты приглашают всех сделать селфи на специальном фоне.

Ближе к 12 дня на избирательном участке в Доме народного творчества появился известный актер Сергей Безруков. Сегодня и завтра в Архангельске и Северодвинске он представит спектакль "Пушкин".

- Я первый раз голосую в другом городе, хотя часто езжу с выступлениями по России, - сказал Сергей Безруков. - Я приехал в Архангельск в три часа ночи, отдохнул и сразу пошел голосовать. Сейчас собираюсь в Северодвинск, где буду выступать.

Напомним, что всего на территории Поморья сегодня открылось 864 избирательных участка. Временных избирательных участков на территории области - 33. Среди них 20 открыты на территориях больниц, интернатов и родильных домов, в СИЗО - два, на территориях воинских частей функционирует девять участков и еще два - в вахтовых поселках. На 219 участках в регионе ведется видеонаблюдение.

По данным регионального избиркома, явка на 10 утра составила 8,43% избирателей Архангельской области.