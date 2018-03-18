Тренер "Зенита" Манчини пожелал вернуться в Англию

Главный тренер "Зенита" из Санкт-Петербурга Роберто Манчини выразил желание вернуться в английскую премьер-лигу и даже предположил, с какими командами ему было бы интереснее работать.

"Я бы хотел получить опыт в других чемпионатах, но ясно, что АПЛ - это, пожалуй, самая прекрасная лига. Я бы в нее вернулся", - приводит слова итальянского специалиста, ранее работавшего с "Манчестер Сити", издание Сorriere dello Sport.

Манчини добавил, что с большим интересом пошел бы в команду, которая не выигрывала чемпионат в течение долгого времени, поскольку они более мотивированы.

Итальянец пришел в "Зенит" в июне 2017 года. В настоящее время команда вылетела из Лиги Европы и Кубка России и находится на пятом месте в чемпионате России. Ранее Манчини также работал в итальянских "Интере", "Лацио" и "Фиорентине" и турецком "Галатасарае".