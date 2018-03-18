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18.03.2018 16:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Вологодской области явка на выборах перевалила за 50 процентов

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

Явка избирателей в Вологодской области на 15 часов составила 50,15 процента. Об этом "РГ" сообщили в региональном информационном центре "Выборы-2018".

Фото: ROSCOSMOS Media Store / Youtube
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Это средний показатель по всей Вологодчине. Но в отдельных районах цифры значительно выше. Так, например, на избирательные участки по выборам президента РФ в Усть-Кубинском районе пришли уже 60,2 процента избирателей, в Нюксинском - 59,5, в Тарногском - 58,3. В Вологде проголосовали 50,4 процента.

А вообще в регионе открыта одна тысяча избирательных участков. За соблюдением всех процедур на избирательных участках региона следят как общественные наблюдатели Вологодчины, так и международные наблюдатели из Австрии, Болгарии, Ирландии и Казахстана. В течение дня они совершают объезд участковых избирательных комиссий, а также посещают штабы кандидатов.

Между тем известный вологодский спортсмен Максим Цветков, который находится в Норвегии на соревнованиях по биатлону и принимает участие в мужской эстафете, проголосовал перед началом соревнований, как и вся команда российских биатлонистов.

- Это первые выборы в моей жизни. В этом году заявление для голосования по месту пребывания можно было сделать через сайт Госуслуг. И мы всей командой приехали в посольство в Осло и проголосовали, - сказал Максим Цветков.

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