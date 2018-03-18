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18.03.2018 16:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Кубани проголосовало 50 процентов избирателей

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
По данным краевой избирательной комиссии, на 15.00 на Кубани на выборах президента проголосовало два миллиона 32 тысяч человек - это 50 процентов избирателей, включенных в списки для голосования в регионе.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Во многих населенных пунктах Краснодарского края избиратели пришли на участки к их открытию. Здесь царит праздничная атмосфера, работают буфеты со свежей выпечкой, выступают профессиональные и самодеятельные творческие коллективы.

Художественный руководитель знаменитого Кубанского казачьего хора, народный артист России Виктор Захарченко голосовал на своем избирательном участке по улице Северной в Краснодаре.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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- Вижу, какое сегодня у людей замечательное настроение и очень радуюсь этому, - сказал он в разговоре с корреспондентом "РГ". - Все прекрасно понимают, что выбирают не просто главу государства, но и будущее для себя и своих детей. А лично я считаю, что результаты сегодняшнего голосования будут иметь судьбоносное значение для всего мира.

Как сообщили в избирательной комиссии Краснодара, в кубанской столице на выборах 18 марта используется ряд технологий, впервые примененных на выборах депутатов Заксобрания края 10 сентября 2017 года. Так, все избирательные участки оборудованы компьютерами со специальным программным обеспечением, которое позволяет изготавливать итоговые протоколы голосования с QR-кодами. В дальнейшем, при их обработке ввод данных в Государственную автоматизированную систему РФ "Выборы" (ГАС "Выборы") будет осуществляться через QR-коды, что существенно ускорит процесс подсчета голосов. На 14 избирательных участках установлены КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней).

За выборами на Кубани следят общественные наблюдатели и международные эксперты, представляющие Латвию, Чехию и Венгрию.

Кстати

Вместе с голосованием за президента жителям Кубани предлагают сегодня также выбрать, какие территории отремонтируют и благоустроят в ближайшее время. Подобные референдумы проходят в 44 муниципальных образованиях края: в семи городских округах, 23 городских поселениях и 14 сельских поселениях региона.  Так, жители  станицы Тбилисской решают, как будут выглядеть  парки и скверы  районного центра. А в Краснодаре избирателям нужно выбрать пять  из 14  предлагаемых проектов благоустройства. Голосование по ним организовано в отдельных помещениях.

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