Четыре личные гонки и женская эстафета на восьмом этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия) не принесли сборной России ни одного призового места. Увы, это уже привычная для нынешнего сезона картина.

Шанс скрасить общую картину оставался в мужской эстафете, которая завершилась в воскресенье уже после подписания этого номера "РГ". За Россию бежали Максим Цветков, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин. Вчера утром они с тренерами и сервисерами съездили в Осло, чтобы в нашем посольстве проголосовать на выборах президента РФ. Девушки отправились туда после полуденной гонки преследования.

Екатерина Юрлова-Перхт, завершившая спринт седьмой, по ходу пасьюта претендовала на попадание в призеры, но только до тех пор, пока не началась стрельба из положения стоя. За два рубежа россиянка схлопотала четыре штрафных круга. Дарья Домрачева из Белоруссии разменяла свое спринтерское "серебро" на "золото" преследования, совершив рокировку с Анастасией Кузьминой (Словакия). Наша Ульяна Кайшева стартовала восьмой и сохранила эту позицию. Накануне в эстафете россиянки (Кайшева, Виролайнен, Сливко, Юрлова) оказались лишь девятыми.

В мужском пасьюте Шипулин уходил с последней стрельбы четвертым, а финишировал седьмым - сил уже не хватало. Зато приятно удивил Цветков, поднявшийся с 28-го места на четвертое. Победил здесь лидер общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад.