Новости

Пресс-секретарь штаба Путина назвал первые цифры из ЦИК замечательными 21:43
Сирийский военный самолет сбит боевиками рядом с Дамаском 21:35
Матвиенко: Москва сможет "поставить на место" Лондон 21:35
ЮФО и СКФО продемонстрировали высокую явку на выборах 21:27
На Украине найден мертвым фигурировавший в деле о "Боинге" летчик АТО 21:19
В Центральной России проголосовали долгожители, космонавты и футболисты 21:17
На трассе "Дон" из-за ледяного дождя ограничено движение транспорта 21:14
Путин может приехать в штаб 21:10
Самая дорогая модель Volkswagen станет универсалом 21:09
Более половины жалоб на портал общественного мониторинга оказались ложными 20:39
В Уфе во время выступления сорвался артист цирка 20:35
Собчак отмечает низкое количество нарушений на выборах 20:34
Константин Косачев: На выборах в России рекордное число международных наблюдателей 20:25
Анджелина Джоли назвала главный признак сексуальности 20:17
Явка к 18 часам в Москве превысила 52 процента 20:14
Трейлер: Бен Кингсли сыграл военного преступника 20:10
В Татарстане явка на выборы приблизилась к 70 процентам 20:05
Вышли трейлер и постер байопика о литературной авантюристке 19:59
В 24 регионах начался подсчет голосов на выборах президента РФ 19:56
На Кавказе объявили данные по явкам на выборы 19:50
В регионах Северо-Запада явка избирателей приблизилась к 60 процентам 19:50
Интимные фото актрисы и невесты принца Гарри слили в Сеть 19:49
Видео: В Рыбинске машину после аварии отшвырнуло в пешеходов 19:46
Космонавт Виктор Савиных проголосовал в Кировской области 19:35
Житель Марий Эл сделал предложение девушке на избирательном участке 19:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ" обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ" обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
18.03.2018 20:09
Рубрика: Спорт

Стреляли вхолостую

Наша команда без призовых мест в личных гонках этапа КМ в Норвегии
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск №7519 (56)
Четыре личные гонки и женская эстафета на восьмом этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия) не принесли сборной России ни одного призового места. Увы, это уже привычная для нынешнего сезона картина.
Фото: AP Photo Из россиян только Антону Шипулину удавалось победить в личных гонках Кубка мира этого сезона. Фото: AP Photo
Из россиян только Антону Шипулину удавалось победить в личных гонках Кубка мира этого сезона. Фото: AP Photo

Шанс скрасить общую картину оставался в мужской эстафете, которая завершилась в воскресенье уже после подписания этого номера "РГ". За Россию бежали Максим Цветков, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин. Вчера утром они с тренерами и сервисерами съездили в Осло, чтобы в нашем посольстве проголосовать на выборах президента РФ. Девушки отправились туда после полуденной гонки преследования.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Логинов выиграл гонку преследования на заключительном этапе Кубка IBU

Екатерина Юрлова-Перхт, завершившая спринт седьмой, по ходу пасьюта претендовала на попадание в призеры, но только до тех пор, пока не началась стрельба из положения стоя. За два рубежа россиянка схлопотала четыре штрафных круга. Дарья Домрачева из Белоруссии разменяла свое спринтерское "серебро" на "золото" преследования, совершив рокировку с Анастасией Кузьминой (Словакия). Наша Ульяна Кайшева стартовала восьмой и сохранила эту позицию. Накануне в эстафете россиянки (Кайшева, Виролайнен, Сливко, Юрлова) оказались лишь девятыми.

В мужском пасьюте Шипулин уходил с последней стрельбы четвертым, а финишировал седьмым - сил уже не хватало. Зато приятно удивил Цветков, поднявшийся с 28-го места на четвертое. Победил здесь лидер общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад.

Антон Шипулин упустил серебро эстафеты на этапе Кубка мира

Главное сегодня

Выборы президента России-2018
Сирийский военный самолет сбит боевиками рядом с Дамаском
СМИ: Скрипаля с дочерью могли отравить через вентиляцию автомобиля
Посол России рассказал о провокациях на выборах президента РФ в США
Водители с сегодняшнего дня обязаны носить световозвращающие жилеты