СМИ: Скрипаля с дочерью могли отравить через вентиляцию автомобиля

Британские СМИ озвучили еще одну версию отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ядовитый газ мог поступить к ним через вентиляционную систему в автомобиле BMW, который принадлежал бывшему двойному агенту, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC. Впрочем, эта версия не объясняет того, каким образом пострадавшие могли затем дойти до скамьи в Солсбери, где их нашли без сознания. Непроясненной и запутанной остается информация о самом отравляющем материале, образцы которого Лондон собирался передать в Организацию по запрещению химоружия.

Между тем собеседник ABC утверждает, что злоумышленники распылили отравляющее вещество в салоне машины в виде порошка.

До этого негласно выдвигались совсем другие версии - в том числе о том, что яд находился на сиденье или руле того же авто, в доме Скрипалей, в баре, в торговом центре. Наконец, утверждалось, что яд оказался в багаже Юлии. Однако ни одна из этих утечек не была подтверждена или даже объявлена официально.

Посол России в Лондоне Александр Яковенко отметил, что в такой ситуации постоянно всплывающие версии покушения на 66-летнего Сергея и 33-летнюю Юлию Скрипаль становятся "очень серьезной игрой с общественным мнением". Дипломаты подтвердили, что в консульском доступе к Сергею Скрипалю им было отказано, поскольку он сменил российское гражданство на британское подданство. О том, смогут ли сотрудники посольства навестить гражданку РФ Юлию Скрипаль, не сообщается. И отец, и дочь по-прежнему находятся в коме.