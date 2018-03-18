Тест-драйв Hyundai Sonata. Каким вернулся в Россию огромный седан

Осенью прошлого года на российский рынок после четырехлетнего отсутствия вернулся бизнес-седан Hyundai Sonata. Он пришел на смену однокласснику Hyundai i40, устаревшему морально и физически. Но тот собирался в России, в Калининграде, и свою благодарную аудиторию наработал. Sonata седьмого поколения поставляется к нам напрямую из Кореи, что не может не влиять на цену. Вопрос локализации сборки еще решается, тем не менее статистика фиксирует рост покупательского интереса. В феврале в России продали 444 автомобиля этой модели - в два раза больше, чем в январе. Что это - эффект легендарного имени, результат оживления отечественного авторынка в целом или индивидуальные достоинства рестайлинговой машины?

Когда я увидел автомобиль на дилерской парковке, в очередной раз поразился его размерам. Мне, конечно, было известно, что теперь это 4 855 х 1 865 х 1 445 мм. Но вживую машина показалась даже больше. А может, в этом кажущемся гигантизме были виноваты соседние "солярисы"… Как бы то ни было, мысль о том, как я буду парковать этого зверя в тесном дворе, не покидала меня на протяжении всей первой поездки.

Помимо того, что новая Sonata стала крупнее своих предков, она смотрится более солидно, технологично и агрессивно. Последнее - в первую очередь благодаря огромной радиаторной решетке, на которой красуется не менее внушительная эмблема. Стиля корейцу придают новые светодиодные фары, от которых разбегаются в сторону окон хромированные молдинги, и новой, вертикальной формы противотуманки. Сзади глаз цепляется за светодиодные фонари, широкую выхлопную трубу (в версии с мотором 2,4 л их две, и смотрятся они в этом случае более гармонично), а также размашистую хромированную надпись Sonata на крышке багажника, которая выглядит даже слишком вычурно. Если же смотреть на автомобиль в профиль, то его стреловидный облик намекает на неплохие ездовые характеристики.

Внутри ожидаемо просторно и даже размашисто. Впрочем, мы бы сильно удивились, если бы в седане бизнес-класса было иначе, не так ли? Особое внимание уделено пассажирам, сидящим сзади, и это тоже логично. Огромное пространство для ног, классные сиденья с трехступенчатым электроподогревом, отдельные воздуховоды в центральной консоли, раскладываемый подлокотник-подстаканник, USB-порт и 12-вольтовая розетка, практически ровный пол посередине - в общем, долгая поездка обещает стать приятной прогулкой. Третий гость здесь, тем не менее, лишний - сидеть посередине на жестком кресле и упираться в жесткую спинку понравится не каждому. Но ведь в таких машинах крайне редко ездят впятером.

Сидеть за рулем или справа от него не менее приятно. Кресла столь же удобные, сиденье водителя - с электрорегулировкой поясничного подпора и неплохой боковой поддержкой. Само собой, есть обогрев обоих сидений, а также вентиляция кресел - эта функция встречается не во всех моделях даже в этом сегменте.

Отдельного упоминания стоит решение Hyundai вынести управление часто используемыми функциями автомобиля на кнопки, расположенные на центральной консоли. Сейчас производители зачастую прячут эти опции в сложные мультимедийные системы, требующие детального изучения и долгого привыкания. В Hyundai пошли против волны, за что достойны благодарности. Все нужное - под рукой, в зоне секундной доступности. Обогрев сидений, обогрев руля, включение навигации или музыки - все это требует нажатия одной кнопки. И нервы бережет, и от дороги не отвлекает.

По уровню оснащенности Sonata - явно не лидер в классе, но старается сильно не отставать. Здесь имеется двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и интеграцией со смартфонами, кожаный руль и рукоятка коробки передач, панель приборов Supervision с цветным TFT дисплеем (правда, только в максимальной комплектации), несколько режимов движения и панорамная крыша. В топовых версиях можно заполучить и беспроводную зарядку для смартфонов.

Как же она едет?

Российскому покупателю предлагаются две модификации "Сонаты". С бензиновым мотором 2,0 литра и мощностью 150 л.с., либо бензиновый же вариант 2,4 л на 188 л.с. Обе версии - с шестиступенчатым "автоматом".

У нас на тесте побывала машина с двухлитровым движком. Сочетание полуторатонного веса автомобиля и 192 Нм крутящего момента на максимуме не предвещало ничего хорошего. Но, на удивление, Sonata оказалась не так медлительна, как казалось на первый взгляд. Со светофора этот Hyundai стартует на уровне более легких соперников, на трассе комфортно чувствует себя в левом ряду. Нехватка мощности ощущается, когда трогаешься с подъема или совершаешь на нем же обгон. В этом случае немного поможет режим Sport: руль тяжелеет, на нажатие педали газа Hyundai откликается чуть более рьяно. Приемлемая динамика "Сонаты" - во многом заслуга "автомата", который со своей задачей справляется очень эффективно: переключения четкие, без промедлений.

Еще корейцы удивили тем, как рулится их седан. Производитель изменил геометрию подвесок и сделал кузов более жестким на кручение. Теперь на высокой скорости ты наконец-то по-настоящему ощущаешь отклик автомобиля на свои реакции, а на домашней парковке - не проблема вписаться в небольшой карман, рассчитанный скорее на "солярис". Так что мои переживания по этому поводу оказались абсолютно напрасными.

Подвеска тоже изменилась в лучшую сторону. На больших зимних ямах ее, конечно, пробивает, хотя и не критично. А вот мелкие неровности и стыки проходят вовсе незамеченными. Наконец, создатели поработали над шумоизоляцией. Двигателя не слышно до тех пор, пока обороты не подрастут до 4000. А внешний шум начинает проникать в салон после того, как скорость достигает 120-130 км/ч. До этого - полный порядок, орать в салоне не приходится.

Расход топлива в смешанном цикле, по документам, 7,8 литра на 100 км. У нас вышло больше - чуть более 9 литров в смешанном и за 10 литров в городском. Впрочем, спокойным и размеренным наш режим вождения не назовешь. Тем не менее суперэкономичным этот автомобиль тоже не является.

Зато ценник на двухлитровую версию стартует с 1 275 000 рублей. В самой дорогой комплектации Style - 1 475 000. Версия 2,4 л стоит от 1 625 000. Да, у конкурентов больше опций в салоне и динамичнее мотор, зато Sonata - просторнее, понятнее и дешевле. Своих поклонников в России она, похоже, еще найдет.