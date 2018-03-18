Twitter следом за Facebook и Google может запретить рекламу криптовалют

Новости

После голосования в Москве горожане идут на фестиваль "Мос/Еда!" 15:00
Джонсон поддержал совместное с РФ расследование по "делу Скрипаля" 14:59
Олимпийский чемпион Антон Шипулин проголосовал в Норвегии 14:47
В Ульяновской области проголосовала 102-летняя избирательница 14:42
Брянские футболистки попали в ДТП под Липецком 14:35
Старейший житель России проголосовал у себя дома 14:35
Выборы президента РФ в Индии проходят при высокой явке 14:34
Стас Михайлов: Каждый человек должен прийти и сделать свой выбор 14:31
Президент ФИФА пообещал проблемы всем желающим испортить ЧМ-2018 14:22
Более четверти избирателей проголосовали в Нижегородской области 14:22
Премьер Дмитрий Медведев с супругой проголосовали на выборах президента 14:20
Под Волгоградом на выборы приехала семья из 30 человек 14:17
Самый сильный человек России проголосовал на выборах в Челябинске 14:17
Элла Памфилова положительно оценила работу общественников по наблюдению за выборами в Москве 14:15
В Дагестане к полудню проголосовали около трети избирателей 14:15
Общественный штаб: Голосование на выборах в Москве проходит без нарушений 14:10
Омбудсмен Подмосковья: конфликтов на избирательных участках не зарегистрировано 14:10
Ксения Собчак проголосовала в Москве 14:10
В Удмуртии проголосовали бурановские бабушки 14:10
В Татарстане к полудню проголосовали более трети избирателей 14:09
В аэропорту Внуково к полудню проголосовали 44 процента избирателей 14:06
Жерар Депардье проголосовал в Париже на выборах президента России 14:03
Из-за дефицита наличности в Венесуэле появилась альтернативная валюта 13:56
Сергей Безруков проголосовал на гастролях в Архангельске 13:55
Иностранные наблюдатели отметили прозрачность выборов в Крыму 13:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Как найти свой избирательный участок
Как найти свой избирательный участок
18.03.2018 13:31
Рубрика: Digital

Twitter следом за Facebook и Google может запретить рекламу криптовалют

Текст: Марина Гусенко

Twitter планирует запретить рекламу криптовалют, первичных предложений монет (ICOs), токенов и кошельков с криптовалютами. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на источники. Ожидается, что ограничения вступят в силу в течение пары недель.

Как уточняется, запрет связан с предстоящей регуляцией этого сектора. Финансовую рекламу уже ограничили Google и Facebook в связи с опасениями по поводу незаконной деятельности.

Twitter также может запретить все объявления обмена криптовалют с некоторыми исключениями.

Кстати, на прошлой неделе стоимость биткоина понизилась на 30 процентов - ниже восьми тысяч долларов. Возможно, это связано с постепенным ограничением рекламы криптовалют.

Forbes впервые составил рейтинг криптовалютных миллиардеров
Большинству криптовалют предсказали падение до нуля

Главное сегодня

Выборы президента России-2018
Захарова: Блокирование избирательных участков на Украине - незаконно
Посол: Британские власти хотят заработать очки за счет дела Скрипаля
Пушков рассказал, к чему приведет вступление Украины в ЕС
Россия стала второй в медальном зачете Паралимпиады