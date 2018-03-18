В ЦИК рассказали о зарубежных провокациях на выборах президента

Попытки провокаций при голосовании россиян на выборах президента РФ были, помимо Украины, в Новой Зеландии, США и ряде других точек мира. Об этом сообщили в ЦИК. При этом в Великобритании голосование проходило без проблем, несмотря на ситуацию с высылкой дипломатов.

"Попытки провокаций были в Новой Зеландии, на Украине, еще в ряде точек и, конечно, в США", - сказал член ЦИК РФ Василий Лихачев.

Напомним, ранее о провокациях в США во время досрочного голосования сообщил посол России в США Анатолий Антонов. В частности, отметил он, "здание, где должно было быть проведено голосование, облили гадостью", а также были угрозы в адрес лиц, предоставивших помещения для голосования россиян.

Антироссийские элементы в США особенно активно действовали в Сан-Франциско и Нью-Йорке, уточнил Лихачев в комментарии РИА Новости. Идет расследование каждого факта, заверил член ЦИК.

При этом высылка российских дипломатов из Великобритании не повлияла на организацию в этой стране процесса голосования россиян, сообщил он со ссылкой на посла России в этой стране Александра Яковенко.

В том числе это произошло благодаря тому, что "очень быстро с помощью МИДа и ЦИКа были введены новые фигуры в участковые избирательные комиссии, составы которых пострадали от этой политически незаконной акции английской стороны по высылке".