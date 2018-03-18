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18.03.2018 18:57
Рубрика: Власть

В Госдуме потребовали объяснений на тему провокаций в США

Текст: Татьяна Замахина
В Комитете Госдумы по международным делам прокомментировали информацию о провокациях в США во время досрочного голосования на выборах российского президента.

Ранее об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, провокации во время досрочного голосования были организованы в 19 городах.

Фото: twitter.com/MID_RF
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В частности, посол сообщил о том, что "здания, где должно было быть проведено голосование, облили гадостью". А в адрес людей, которые разрешили использование своих помещений для голосования, "раздавались угрозы, им создавали проблемы, и они были вынуждены отказаться от этого".

Россия не даст возможность замалчивать бесцеремонные провокации и затребует объяснений, уверен зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

- Здесь налицо прямые нарушения законодательных прав, причем не пресекаемые властями. И об этом мы не дадим возможности умолчать, - сказал парламентарий, которого цитирует РИА Новости.

При этом Вашингтон обвиняет со своей стороны Россию во вмешательстве в американский избирательный процесс, напомнил Чепа.

- Если бы мы попробовали на чуть-чуть бы так, было бы шуму, крику, - сравнил он. - Мы, конечно же, отреагируем на такое наглое вмешательство властей США.

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