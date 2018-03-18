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18.03.2018 22:15
Рубрика: В мире

В Минобороны сообщили об обстрелах трех провинций Сирии

Текст: Иван Петров
Ситуация в Восточной Гуте остается напряженной, сообщил в воскресенье вечером начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Евтушенко.

Так, по его словам, в течение минувшего дня со стороны вооруженных группировок фиксировались неоднократные случаи нарушения режима прекращения боевых действий. Такие случаи были зафиксированы в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск.

Фото: REUTERS/Kham
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"Не прекращаются минометные обстрелы жилых кварталов сирийской столицы и его пригородов. За прошедшие сутки столица и ее окрестности обстреляны 5 раз. Боевиками из Восточной Гуты выпущено десять мин. Ранено 13 мирных жителей, есть серьезные разрушения",- рассказал генерал Евтушенко.

В то же время российский ЦПВС в Сирии продолжает работу по мирному урегулированию конфликта и нормализации гуманитарной обстановки с учетом резолюции Совета Безопасности ООН 2401. В частности, российские военные продолжают проведение гуманитарной операции в Восточной Гуте. "Сегодня через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин удалось вывести 388 человек. Всего с 28 февраля по указанному коридору из Восточной Гуты вышли 1716 человек. По второму гуманитарному коридору из населенных пунктов Арбил, Хаммурия, Сакба и Хаззэ за текущие сутки выведено еще 25 235 человек", - рассказал начальник ЦПВС.

Всего же с начала действия "гуманитарных пауз" (в воскресенье была уже 20-я пауза) в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон было выведено 73656 человек.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Представители ЦПВС продолжают переговоры с лидерами вооруженных группировок по вопросу вывода из Восточной Гуты мирных жителей, боевиков, а также срочной эвакуации раненых и больных.

Отмечается, что одним из приоритетных направлений деятельности ЦПВС является нормализация гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд граждан. Центр организовал доставку жителям населенных пунктов Айн-Аша в провинции Эль-Кунейтра и Алеппо продовольственных наборов, предметов первой необходимости и свежего хлеба общим весом 2,9 тонны.

Продолжена работа по оказанию помощи мирным жителям, находящимся в лагере для перемещенных лиц Адра (22 км северо-восточнее Дамаска). За прошедшие сутки им переданы продуктовые наборы общим весом 1,2 тонны, одноразовая посуда, матрасы, одеяла и постельное белье. Представителями ЦПВС также организована доставка питьевой воды жителям населенного пункта Мазлум в провинции Дейр-эз-Зор.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 169 сирийцам, в том числе 38 детям.

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