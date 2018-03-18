Водители с сегодняшнего дня обязаны носить световозвращающие жилеты

Вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, согласно которым выходить из машины в темное время суток или в условиях ограниченной видимости можно только в световозвращающем жилете.

Правда, это требование распространяется на водителя в том случае, если он находится на дороге или обочине вне населенного пункта. Введено это требование исключительно для безопасности самих водителей. Ведь судя по статистике Госавтоинспекции, количество наездов на водителей в подобной ситуации у нас растет. Только в прошлом году произошло 386 таких аварий. С начала этого года таких наездов случилось 37. Причем в 36 случаях водители погибли.

Напомним, что в большинстве стран Европы жилеты - обязательная форма одежды водителей в ночное время. Более того, в некоторых странах требуют, чтобы жилет находился на спинке водительского сидения. За его отсутствие предусмотрены большие штрафы. Но у нас за это штраф не предусмотрен. Да и проверять наличие жилета в машине никто не собирается. Но если водителю дорога собственная жизнь, то он исполнит это требование Правил.

Напомним, что уже довольно давно у нас введена норма, которая требует от пешеходов быть заметными на дорогах и носить световозвращающие элементы в темное время суток вне населенных пунктов. Причем пешеходов за это нарушение можно наказывать. За несоблюдение требований правил предусмотрен штраф 500 рублей. Однако на деле он применяется редко. Поэтому и пешеходы со светоотражателями на наших дорогах большая редкость.

Эксперты считают, что "светиться" на дорогах должно стать модным. Так, по словам президента экспертного центра "Движение без опасности" Натальи Агре, необходимо вести работу с дизайнерами одежды, модельерами, чтобы они включали светоотражающие элементы в детали верхней одежды, которую разрабатывают.

В свою очередь глава "Союза пешеходов" предложил установить обязательное требование для школьной формы - наличие световозвращающих элементов. Его поддержал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Он собирается предложить правительству разработать обязательные, а не рекомендательные стандарты для каждой группы товаров: школьная одежда, детская, спортивная и туристическая, которые будут включать в себя световозвращающие элементы. Причем эти требования должны касаться как отечественных, так и зарубежных поставщиков.

По предварительным подсчетам, озвученным Вячеславом Лысаковым и Владимиром Соколовым, световозвращающие элементы могут удорожать одежду на 10-15 процентов. Но это вопрос безопасности граждан. Впрочем, по мнению Натальи Агре, при массовом производстве никакого удорожания не будет. Другое дело, что Минпромторг пока не считает нужным разрабатывать и утверждать подобные требования к одежде.