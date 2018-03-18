Вердум - настоящая легенда ММА. Он становился чемпионом мира по версии UFC, дважды выигрывал чемпионат мира в супертяжелом весе в европейском джиу-джитсу. А российским болельщикам Фабрисио запомнился в 2010 году, когда он неожиданно одолел Федора Емельяненко. Прервав тем самым серию "Последнего императора" из 28 побед.

Впрочем, как признался Волков, он не думал о том, чтобы отомстить за Емельяненко.

- Люди постоянно пытаются найти какую-то интригу, но я не думал о Емельяненко. Мне важнее было победить такую легенду, как Вердум, - отметил Александр. - Теперь я хочу провести титульный бой. Желательно в России. И неважно, кто будет в соперниках. Я в себе уверен и хочу показать класс.