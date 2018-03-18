Вышло видео о создании фильма "Мария Магдалина"

Стала доступна фичуретка и история создания религиозной драмы "Мария Магдалина".

Режиссером картины выступил Гарт Дэвис ("Лев", "Вершина озера").

Главные роли сыграли: Руни Мара ("Кэрол", "Девушка с татуировкой дракона", "Социальная сеть"), Хоакин Феникс ("Мастер", "Гладиатор", "Она"), Чиветель Эджиофор ("Двенадцать лет рабства", "Марсианин", "Доктор Стрэндж"), Тахар Рахим ("Пророк", "Черное золото", "Шрам").

В центре истории окажется Мария Магдалина - одна из самых загадочных и преданных последовательниц учения зарождающегося христианства и Иисуса из Назарета - в частности.

Жизненный путь Иисуса Христа, который является одним из самых популярных персонажей в кинематографе, вдохновил немалое количество режиссеров - впервые он появился в ленте 1898 года "Жизнь и страдания Иисуса Христа", а среди сонма имен постановщиков мелькают такие гранды, как Пьер Паоло Пазолини, Мартин Скорсезе, Мел Гибсон, Франко Дзеффирелли, Мэл Брукс, Абель Феррара, Андрей Богатырев, Тимур Бекмамбетов и даже "Монти Пайтон".

Однако его сподвижникам на экране повезло куда меньше. Отдельной славы удостоились Иуда и Петр, остальным же апостолам в кинематографе уделяли примерно одинаковое количество экранного времени.

Но еще меньше было попыток рассказать историю с точки зрения одной из самых верных учениц создателя христианства - Марии Магдалины.

Именно новый ракурс - известная история с точки зрения женского взгляда, и заинтересовал создаталей фильма, позволив затронуть не только классические проблемы человечества, но и современные.

Первый сценарий был написан драматургом Хелен Эдмундсон, который позже был доведен до ума Филиппой Гослетт. Ей предстояло сбалансировать текст так, чтобы "голоса" Марии и Иисуса в будущей картине дополняли друг друга.

По словам продюсера Эмиля Шермана, фигура Марии Магдалины всегда была недооцененной, поэтому их главной задачей была восстановление справедливости - возвращение статуса одного из главных апостолов.

Перед созданием фильма авторы встречались с теологами, священниками, археологами и т.д., каждый из которых излагал свою версию возникновения христианства и отношение к нему. Но практически все сходились в одном - Мария Магдалина должна обязательно считаться учеником и апостолом Христа.

По словам продюсера Лиз Уоттс, несмотря на то, что в первую очередь картина художественная и не претендует на историческую достоверность, создатели все же старались придерживаться дипломатичного стиля повествования, чтобы не задеть и не отторгнуть верующую аудиторию. Разумеется, для выполнения основной задачи - представление женского взгляда на известную историю, пришлось и кое-чем пожертвовать. Например, мотивация персонажа Иуды отличается от традиционной. Также были сокращены некоторые эпизоды, чтобы уложиться в хронометраж.

Гарт Дэвис, режиссер фильма, рассказал, что стремился избежать наработанных ходов, которые применяли до него другие мастера экрана, придав истории больше чувствительности и актуальности.

Именно поэтому для него была важна актриса, которая сыграет главную роль - требовалась эмоционально богатая и тонко чувствующая девушка, которая сможет передать сложный, сильный и вместе с тем духовно богатый образ. По словам Дэвиса, он практически сразу подумал о Руни Мара.

Продюсеры согласились с ним, поведав, что актриса в образе Марии Магдалины раскрывает персонажа даже в тех сценах, в которых диалоги почти полностью отсутствуют и наполняет бывшую блудницу внутренним огнем, который зажег Иисус из Назарета.

По словам самой актрисы, большая часть фильмов, которая рассказывает про Иисуса Христа, нередко представляют Марию лишь проституткой, чьи глубинные чувства и перерождение остаются за кадром. По ее словам, Дэвис рассказал такую историю, которая поможет глубже понять эту молодую женщину, оставившую все ради одного человека, ее истинные мотивы и готовность нести ответственность за свой выбор.

Дата выхода картины запланирована на 5 апреля 2018 года.