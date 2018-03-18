Международное наблюдение на выборах президента России 18 марта было рекордным - в ЦИК аккредитовались более полутора тысяч иностранцев.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, ожидалось порядка тысячи наблюдателей из-за рубежа, но интерес оказался гораздо выше.

"В течение последних трех недель международный интерес возрастал по экспоненте", - рассказал журналистам в инфоцентре ЦИК член комиссии Николай Левичев. Было выдано в общей сложности 1529 аккредитационных удостоверений. "Несколько краткосрочных наблюдателей уже отозваны ОБСЕ, на данный момент на территории РФ находятся 1513 наблюдателей из 115 стран", - сказал он.

Больше всего аккредитовалось представителей ОБСЕ - 598 человек, в том числе - 481 от БДИПЧ ОБСЕ.

"По представительству различных стран в составе международных миссий, если мы возьмем миссию БДИПЧ ОБСЕ, наиболее представительна часть наблюдателей из Германии - 75, на втором месте из США - 51 человек", - добавил Николай Левичев. "Дальше призовое место делят Казахстан и Польша. Киргизия направила 31 представителя в состав миссий БДИПЧ ОБСЕ. По общей численности состав оказался даже менее представительным, чем это было в 2016 году на выборах в Госдуму", - добавил член ЦИК.

"Для того чтобы оценить динамику интереса, я напомню, что в 2012 году на выборах президента у нас было около 600 международных наблюдателей, от БДИПЧ ОБСЕ - около 200 человек, максимальная численность была у миссии СНГ - 217 человека", - отметил Николай Левичев.

"Очевидно, что в количественном выражении и в качественном, по количеству стран мы имеем резкий, беспрецедентный взрыв интереса к результатам этих выборов, которые, я полагаю, будут иметь широкий международный резонанс", - добавил он.

В Центризбиркоме рады такому вниманию к выборам со стороны международных наблюдателей.

Как неоднократно заявляла Элла Памфилова, им дана полная свобода действий, в том числе в плане выбора региона для работы.

В итоге представители зарубежных парламентов и международных организаций разъехались по 19 субъектам Федерации.

Крым и Севастополь, несмотря на санкции, тоже не были обойдены вниманием. По словам Эллы Памфиловой, там работали 43 иностранных наблюдателя из 20 стран (в том числе - США, Франции, Швеции, Израиля), а также и эксперты по избирательным вопросам.

В частности, за выборами наблюдали миссии от 14 международных организаций. Помимо БДИПЧ ОБСЕ это Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ, Исполком СНГ, Межпарламентская ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), Межпарламентская Ассамблея Православия (МАП), Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), Лига арабских государств (ЛАГ) и другие.

Многие их наблюдателей подготовят отчеты о своей работе.

Некоторые уже в ходе голосования охотно делились впечатлениями.

К примеру, итальянский парламентарий Стефано Вальдемгабери, работавший в Ялте, заявил, что выборы в Крыму проходили в атмосфере открытости и при большой активности избирателей.