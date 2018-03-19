Авиакомпания Azur Air продолжит выполнять полеты после 20 марта

Федеральное агентство воздушного транспорта сняло ограничение срока действия сертификата эксплуатанта Azur Air.

Авиакомпания продолжит выполнять полеты после 20 марта, так как устранила все недостатки, которые выявила в Росавиация в ее работе во время плановой проверки в январе 2018 года. Перевозчик провел повторное техническое обслуживание всего парка воздушных судов типов Boeing-757/67.

Кроме того, акционеры авиакомпании Azur Air приняли решение о назначении нового гендиректора, компанию и нового его заместителя, отвечающего за безопасность полетов и технического директора.

Еще одним принципиальным моментом является то, что авиакомпания приняла решение о переводе парка судов авиакомпании в Государственный реестр гражданских воздушных судов Российской Федерации.

Компания полностью готова продолжить свою операционную деятельность в рамках полетной программой. Перевозчик сейчас завершает подготовку к весенне-летнему периоду и формирует летную программу полетов. Кроме того, Azur Air собирается увеличить парк воздушных судов.