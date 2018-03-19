Банки получат право скрывать информацию о попавших под санкции акционерах

Банк России подготовил проекты постановлений правительства, по которым финансовые организации смогут не раскрывать в интернете информацию об акционерах (юридических или физических лицах), включенных в западные санкционные списки.

Об этом говорится в ответах Банка России на вопросы банкиров, адресованных председателю регулятора Эльвире Набиуллиной. Они были переданы Ассоциации "Россия" к встрече в Бору, состоявшейся в феврале.

Ранее перечень уполномоченных банков, сопровождающих сделки по гособоронзаказу (ГОЗ), был изъят с сайта Банка России. Московской бирже, Национальному расчетному депозитарию, Национальному клиринговому центру и банкам, работающим с ГОЗ, рекомендовано не раскрывать на своих сайтах информацию, которая содержит упоминания российских юридических и физических лиц, включенных в санкционные списки, говорится в ответе Банка России.

"Организована и ведется работа по анализу банковской отчетности с точки зрения необходимости ее корректировки в целях ограничения доступа третьих лиц к информации, позволяющей сделать вывод о наличии взаимоотношений между кредитной организацией и лицами, проживающими (находящимися) на территории Республики Крым и города Севастополь", - сообщил также Банк России.

Все это вместе с планируемым переводом сделок по ГОЗ в санируемый через ФКБС Промсвязьбанк должно снизить санкционные риски для банковского сектора.