Если у нового автомобиля регулярно что-то выходит из строя, это повод его обменять или вернуть заплаченные за него деньги. Повторная поломка - это уже существенный недостаток, указал Верховный суд. А гарантийный ремонт - не повод для отказа в обмене машины.

Некая организация из Волгограда приобрела в лизинг у дилера автомобиль престижной марки стоимостью почти 3 миллиона рублей. Не прошло и года, как послышались посторонние шумы в левой передней стойке. Дилер по гарантии отремонтировал машину. На это ему потребовалось 43 дня. Но возникли проблемы с коробкой передач. На гарантийный ремонт потребовалось 24 дня. Затем у машины перестал работать доводчик капота. На устранение неисправности ушло еще 35 дней. При этом снова вылезли проблемы с коробкой передач. Покупателю все это надоело, и он потребовал от дилера поменять автомобиль. Однако продавец ему в этом отказал.

В течение 15 дней после покупки, автовладелец может потребовать замены машины даже при мелких недостатках

Тогда покупатель обратился в арбитражный суд Москвы. Но тот встал на сторону продавца. Он сослался на пункт 1 статьи 475 Гражданского кодекса. Согласно ему, покупатель при получении товара ненадлежащего качества вправе потребовать от продавца безвозмездного устранения недостатков или возмещения своих расходов на их устранение. Дилер бесплатно ремонтировал автомобиль, то есть покупатель реализовал свое право. Это решение суда поддержали девятый арбитражный апелляционный суд и арбитражный суд Московского округа.

Однако с ним не согласился Верховный суд. Он напомнил, что основанием для иска стали обстоятельства, указанные в пункте 2 статьи 475 Гражданского кодекса. В нем говорится, что при обнаружении существенных недостатков покупатель может отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы или замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору. Существенными считаются неустранимые недостатки или те, которые проявляются неоднократно.

Также Верховный суд напомнил и о заключении судебной экспертизы. В ней четко указано, что неисправности имеют заводской характер, а неисправность коробки - это существенный недостаток, потому что выявляется вновь, после его устранения.

Пункт 1 статьи 475 ГК, на который ссылались суды, обеспечивает защиту потребителя при выявлении недостатков, не указанных продавцом. А при выявлении существенных недостатков потребителя защищает пункт второй этой статьи, указал Верховный суд. Поэтому он отменил решения нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение.

Похожую ситуацию Верховный суд разбирал и раньше. Некто А. Алексеев купил автомобиль Luxgen стоимостью чуть более миллиона рублей. На следующий день выяснилось, что у него не гаснут стоп-сигналы, а также выявились недостатки в работе двигателя и круиз-контроля. Продавец их устранил в этот же день. Чуть позже открутился болт опоры поперечной балки задней подвески. Болт прикрутили, но через некоторое время он открутился снова. Вообще, в течение 15 дней после покупки выявилось много недостатков: при включении омывателя фар выскочила и потерялась крышка форсунки, самопроизвольно выключался главный экран и включалась функция массажа на переднем сиденье. Все это автовладельцу надоело, и он потребовал заменить ему машину. Но дилер ему в этом отказал.

Тогда он обратился в суд. Серпуховской суд Московской области удовлетворил его требования, но позже Московский областной суд отменил это решение. Он указал, что выявленные недостатки были устранены, а крышка форсунки омывателя - это не существенный недостаток.

Однако Верховный суд указал, что если недостатки выявлены в течение 15 дней, то неважно, насколько они существенны. У покупателя есть право требовать замены автомобиля или уплаченных денег.

К тому же в данной ситуации есть и существенный недостаток - откручивающийся болт задней подвески. Этот недостаток проявлялся повторно после устранения. Поэтому Верховный суд отменил решение Мособлсуда и оставил в силе решение суда первой инстанции.