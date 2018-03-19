Президентские выборы в России состоялись, они прошли в соответствии с нормами национального и международного права. Это признает Центризбирком, российские и зарубежные наблюдатели, а также сами кандидаты. Безусловным лидером президентского марафона стал Владимир Путин.

В понедельник утром в ЦИК огласили предварительные итоги голосования. К тому моменту в систему ГАС "Выборы" не были введены данные с двух участков в Москве и 97 УИК за пределами России. Тем не менее общее количество обработанных протоколов - 99,84 процента - позволило сделать выводы о результатах президентской кампании. Согласно данным на тот момент, Владимир Путин набрал 76,66 процента голосов, Павел Грудинин (КПРФ) - 11,8 процента, Владимир Жириновский (ЛДПР) - 5,66 процента, Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") - 1,67 процента, Григорий Явлинский ("Яблоко") - 1,04 процента, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") - 0,68 процента, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") - 0,65 процента. Явка избирателей составила 67,47 процента. Такой высокий результат в ЦИК объясняют беспрецедентной информационной кампанией. "Здесь много факторов. Это была беспрецедентная информационная кампания, в результате которой до каждого была доведена максимальная и полноценная информация, чтобы люди могли думать и выбирать", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова.

Кроме того помогло внедрение механизма "мобильного избирателя", благодаря которому на избирательные участки пришли дополнительно несколько миллионов человек. Плюс ЦИК удалось достучаться до молодежи, активно использовать Интернет в своей работе. Это сказалось на результате выборов.

Общий исход выборов был ожидаемым, но отдельные цифры удивили даже членов ЦИК. Во-первых, сумма голосов, отданных за лидера. "Что касается кандидата-победителя, Владимира Владимировича Путина, за него проголосовали 56 206 514 человек. Это абсолютный рекорд за последние несколько выборов президента Российской Федерации", - сказал зампред комиссии Николай Булаев. Стоит напонить, что на выборах в 2012 году за Владимира Путина проголосовало 45 602 075 человек. Таким образом, масштаб поддержки российского лидера вырос на 11 миллионов человек.

Во-вторых, Элла Памфилова обратила внимание на активность голосования за рубежом: общее количество проголосовавших на участках за пределами России, по всей видимости, превысит 400 тысяч человек. "Рекорд не рекорд, но те кадры, которые мы видели, - огромные очереди, удивительный энтузиазм. Есть нечто, что сплачивает людей, там точно нельзя сказать, что кто-то использовал административный ресурс", - заметила она. "Меня это просто потрясло", - добавила председатель комиссии.

Cвоим волеизъявлением россияне дали мощный и внятный ответ недоброжелателям РФ за рубежом

"Хочу сказать огромное сердечное спасибо всем гражданам России, всем, кто пришел на избирательные участки, выразил свою волю, давая напутствие на развитие страны", - сказала глава ЦИК. "Спасибо, что вы неравнодушны к судьбе своей страны, что потрудились как избиратели, это большой гражданский труд", - поблагодарила Памфилова избирателей.

В атмосфере открытости

"Выборы были максимально открытые, и все, кто интересовался их ходом, могли, у них было много возможностей это наблюдение осуществлять в разных формах", - заявила вчера на заседании ЦИК Памфилова. Глава ЦИК отметила, что для россиян были созданы все условия для комфортного посещения избирательных участков, на выборах работало большое число наблюдателей. Голосование, по признанию членов ЦИК, прошло спокойно. Впервые не было зафиксировано ни одного сообщения об удалении с участков наблюдателей или членов УИК с правом совещательного голоса. Итоги голосования отменены всего на пяти участках в трех регионах. "Таких жалоб серьезных не зафиксировано пока", - сообщила Элла Памфилова. "Поэтому мы берем тайм-аут, чтобы сейчас все, в том числе кандидаты, партии, их представляющие, могли внимательно посмотреть, подать нам официальные жалобы, если у них на это есть основания, и мы до подведения итогов голосования самым внимательным образом их рассмотрим", - сказала она.

По сравнению с 2012 годом, когда также проходили выборы президента, "даже если посмотреть на так называемую карту нарушений, то их по крайней мере в два раза было меньше - сообщений о возможных нарушениях", сообщила глава ЦИК и обещала жестко реагировать на все реальные случаи нарушения закона. Многие мелкие нарушения устранялись тут же, на избирательном участке. А подавляюшее большинство сообщений о "нарушениях" оказались фейками.

Окончательные результаты выборов будут подведены позже, закон дает на это Центризбиркому десять дней.

Внешний фактор сплотил избирателей

Высокий результат Владимира Путина показал степень консолидации российского общества и провал попыток внести раскол между народом и властью, считают российские парламентарии. "Демонизация Путина на Западе произвела обратный эффект в России - небывалое сплочение граждан вокруг его фигуры. Выборы подтвердили этот факт", - уверен сенатор Алексей Пушков.

Победа действующего президента - "это гарантия движения страны вперед по пути повышения благополучия граждан и конкурентоспособности", уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его оценке высокая явка и сами результаты голосования показали, что Путин пользуется в России абсолютной поддержкой.

"Я считаю, что такая мощная поддержка главы государства - это важно и для мира. Теперь всем очевидно, что Путин проводит ту независимую внешнюю политику, отстаивает те национальные интересы, которые разделяют граждане нашей страны. Это усиливает его возможности, его вес, его авторитет в мире", - заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".

Председатель международного комитета СФ Константин Косачев добавил, что своим волеизъявлением россияне дали "мощный внятный ответ недоброжелателям РФ за рубежом, которые пытались создать какой-то конфликт между властью и обществом, эти попытки провалились".

"Помимо, конечно, всех тех политических аспектов я хочу сказать, что, знаете, наш народ всегда объединяется в трудные минуты. Поэтому большое спасибо некоторым лидерам, не буду называть, некоторых западных государств, которые тоже внесли свою положительную лепту, содействовали консолидации и объединению нашего народа. Большое им спасибо", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ. "Они должны знать свойство нашего народа - мы никогда не расслабляемся, когда идет такое давление", - добавила она.

Кандидаты признали победителя

Павел Грудинин, кандидат от КПРФ, который финишировал вторым, признал победу Владимира Путина, но раскритиковал ход выборов. "Я сразу скажу вам, что я абсолютно убежден, что действующий президент победил. Я абсолютно убежден в том, что эта победа была . Но то, что сделано было чиновниками, властями, в том числе и СМИ, за время предвыборной гонки, позволяет мне сказать, что это были грязные выборы. Это были выборы, которые не соответствуют мировым стандартам", - сказал Грудинин журналистам в понедельник в ходе пресс-конференции. Впрочем, никаких конкретных фактов кандидат не привел.

А глава его избирательного штаба Геннадий Зюганов сосредоточился на позитивных моментах. "Если вы посмотрите даже на те результаты, которые дает ЦИК, то остальные кандидаты и партии все вместе набрали гораздо меньше, чем Павел Николаевич, - подчеркнул он на брифинге по окончании голосования. - Это к вопросу о партийной системе, о партийно-политических возможностях. В данном случае как ни пытаются закопать КПРФ, ничего из этого не выйдет".

После оглашения итогов лидер ЛДПР Владимир Жириновский задумался о целесообразности сохранения всеобщих выборов и возможной замене их на Госсовет, который по мнению политика и будет выбирать всех должностных лиц. На вопрос "Интерфакса" о том, будет ли он вновь баллотироваться на пост президента на следующих выборах, Жириновский ответил, что не знает. "Через шесть лет будут другие выборы, сто раз изменится конъюнктура и все остальное", - сказал лидер ЛДПР.

По данным ЦИК, за Владимира Путина проголосовали 56 миллионов 206 тысяч 514 человек

Один из самых ярких участников избирательной кампании кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак в беседе с РТ заявила, что 1,68 процента голосов "это не тот результат, о котором можно мечтать". Но оспаривать его кандидат не намерена, поскольку признает, что большинство граждан России действительно поддерживают Владимира Путина.

Один из патриархов российской политики лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает четвертое место Ксении Собчак успехом для начинающего политика. "Ее намерение объединить либеральное крыло правильное. Никогда ни у кого в новейшей истории России не получалось, может быть, у них получится", - заявил он журналистам.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, выдвинутый Партией Роста, немного расстроен количеством голосов, но доволен их качеством. "Мы получили, может быть, не очень много голосов, но это голоса особого качества", - сказал он "Интерфаксу". По словам кандидата, "это голоса управленческой и интеллектуальной элиты России, и они не могут быть не услышаны". Титов надеется, что президент услышит его сторонников, а Стратегия роста "станет основой экономического развития страны". "Нет альтернативы", - считает он.

Лидер "Яблока" Григорий Явлинский не удивлен своему скромному результату. Он также уверен, что не зря пошел на выборы. "Мы предложили альтернативу, показали, что она существует, - заявил политик. - Мы разговаривали с людьми о тех проблемах, которые их действительно волнуют, потому что всем нам небезразлична их судьба. Потому что мы считаем себя частью нашего народа". Явлинский полагает, что предложенная им программа развития России нашла отклик у избирателей. "Мы уверены в том, что миллионы людей нас услышали. Абсолютно уверены!" - заявил он.

Судя по представленным Центризбиркомом данным, лучше всего Явлинского услышали в Москве, Санкт-Петербурге и Ингушетии. В Северной столице он набрал 3,18 процента голосов, в Москве - 3,17 процента, а в Ингушетии - 2,37 процента. Примечательно, что в этом регионе вдвое большую поддержку, чем в среднем по стране, получил и Борис Титов - 1,84 процента.

Штаб кандидата в президенты от партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина не имеет серьезных претензий по нарушениям на выборах, рассказал РИА Новости официальный представитель кандидата Дмитрий Соин. В нескольких регионах, по данным штаба, результат Бабурина выше объявленного, "но это не имеет принципиального значения". "Главное, что мы озвучили идею русского выбора и это создает для нас стратегическую политическую перспективу", - заключил Соин.

"Результат 76,66% - это серьезная поддержка. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы народ проголосовал с таким же результатом за социализм, но, наверное, избирателям сейчас ближе идеи Владимира Владимировича", - сказал агентству ТАСС лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин.

Армия

Статс-секретарь - заместитель министра обороны Николай Панков рассказал, как на выборах президента РФ проголосовали военнослужащие российской группировки войск в Сирии. По словам Панкова, по итогам подсчета 2954 избирательных бюллетеней сто процентов голосов наших солдат, офицеров и гражданского персонала достались Владимиру Путину.

- Командующий российской группировкой войск генерал-полковник Александр Журавлев принимал участие в голосовании на избирательном участке в российском посольстве в Дамаске, - уточнил статс-секретарь Минобороны России.

Напомним, что ранее заместитель руководителя рабочей группы по организации избирательного процесса в Вооруженных силах Василий Волков сказал, что голосованию наших военных в Сирии в Минобороны России уделят особое внимание и особый контроль. Это было связано с тем, что российские солдаты и офицеры в Сирии находятся не только в пунктах базирования, в частности на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе, но работают и в отдаленных районах страны. Им дали возможность высказать свою волю там, где они оказались в день выборов. Юридических противопоказаний тому не было, ведь, по словам Василия Волкова, "закон предусматривает возможность голосования с помощью переносного ящика".

Закон позволяет гражданам высказать свое волеизъявление досрочно. Этим правом воспользовались несколько тысяч солдат и офицеров, которые находились на боевых постах, в морских походах, командировках. Однако основная масса военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала Вооруженных сил голосовали в гарнизонах, где были открыты 79 избирательных участков. Причем 18 из них находились на наших военных базах за рубежом - в Армении, Южной Осетии, Таджикистане, Киргизии, некоторых других государствах.

Подготовил Юрий Гаврилов