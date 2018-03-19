Путин на выборах получил поддержку абсолютного большинства

Новости

Япония продолжит развивать отношения с Россией после победы Путина 06:05
Из-за снега на трассе "Дон"развернуты пункты обогрева МЧС 05:59
В Приморье получили сильное антираковое вещество из морской губки 05:52
В ДТП в Мексике пострадали 11 французских туристов 05:46
Ван И переизбран на должность главы МИД Китая 05:20
В Японии пассажирский паром налетел на маяк 05:20
Коррупционеры вернули Саудовской Аравии 100 миллиардов долларов 05:13
У вертолета с дочерью и зятем Трампа на борту отказал двигатель 04:53
Артем Скороль представит Беларусь на детском конкурсе "Славянского базара" 04:49
Жители Итурупа ощутили землетрясение 04:35
В Великобритании автомобиль въехал в здание ночного клуба 04:17
Председатель КНР отметил беспрецедентный уровень отношений с РФ при Путине 04:16
Кастро поздравил Путина с рекордными результатами на выборах 03:35
Из-под обломков рухнувшего моста в Майами извлекли 6 человек 03:30
Пушков заявил о небывалом сплочении россиян вокруг Путина 03:20
Президент Казахстана поздравил Путина с отличными результатами на выборах 03:15
Президент Венесуэлы поздравил Путина и российский народ 02:35
Рейтинг правительства Японии упал до рекордного минимума 02:14
Президент Абхазии поздравил Путина с хорошими результатами 02:08
Путин поблагодарил волонтеров за искренность 02:07
Видео: Акробат Cirque du Soleil погиб после падения с высоты 01:51
В Испании за президента России проголосовали почти 5 тысяч человек 01:34
Захарова отметила беспрецедентную явку в загранучреждениях 01:29
В Заполярье подвели предварительные итоги президентских выборов 01:15
Стали известны первые итоги выборов президента РФ в ЮФО 00:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ" обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ" обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
19.03.2018 05:40
Рубрика: Власть

Путин на выборах получил поддержку абсолютного большинства

Центризбирком обнародовал данные после обработки 99% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.

Так, действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,65% голосов. Путин получил поддержку абсолютного большинства избирателей -  более 55,403 млн человек. Это рекорд в истории постсоветской России, отметили в ЦИК.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,82% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,68%. За Грудинина отдали свои голоса свыше 8,54 млн, за Жириновского - порядка 4,104 млн избирателей.

Фото: Reuters
Чеснаков: ЦИК удалось сформировать представление о честности выборов

Четвертое место занимает выдвинутая "Гражданской инициативой" Ксения Собчак с 1,66% голосов избирателей. За нее проголосовали более 1,197 млн человек. За ней следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 1,04%, Борис Титов (Партия роста) с 0,75%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") с 0,68%, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") с 0,65% голосов.

Итоговую явку руководство ЦИК озвучит утром в понедельник.

По данным Центризбиркома, Владимир Путин не просто лидирует с огромным отрывом от других кандидатов, но намного превзошел результат, полученный им на прошлых выборах.  В 2012 году за Путина проголосовало 45,6 млн избирателей, в 2004 году - 49 млн 563 тысячи 20 человек.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко оценила предварительную информацию о результатах выборов президента. "Это был феноменальный результат выборов и по явке, и по поддержке Владимира Путина за все годы его руководства", - сказала парламентарий.

Ранее Владимир Путин поблагодарил своих сторонников за поддержку на выборах. Поздно вечером он выступил со сцены митинга-концерта "Россия. Севастополь. Крым" на Манежной площади в Москве. "Вы наша общая команда, и я член вашей команды. И все, кто сегодня голосовал, - это большая общенациональная команда, - обратился он к собравшимся и всей стране. - Я вижу в этом как минимум признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях, вижу в этом доверие и надежду, надежду наших людей на то, что мы будем так же напряженно, так же ответственно и еще более результативно". 

Фото: Константин Завражин/РГ
Председатель КНР отметил беспрецедентный уровень отношений с РФ при Путине

Затем президент встретился со своим штабом. "Очень важно объединять усилия всех людей даже вне зависимости от того, за какого конкретно кандидата люди проголосовали, почему - потому, что перед нами стоят очень сложные, непростые задачи, и нам нужно не просто их решать, как обычно в текущем режиме, а нам нужно осуществить, я говорил об этом не случайно в Послании, прорыв, рывок, - подчеркнул глава государства. - Мы можем это сделать, у нас есть для этого все основания так считать и добиться такого результата".

Выборы главы государства прошли в России 18 марта. В министерстве внутренних дел констатировали отсутствие серьезных нарушений в ходе президентских выборов. На момент закрытия избирательных участков, отметили в МВД, нарушений, способных повлиять на ход и итоги выборов президента РФ, не зафиксировано.

Главное сегодня

Выборы президента России-2018
У вертолета с дочерью и зятем Трампа на борту отказал двигатель
Путин отреагировал на ситуацию с отравлением Скрипаля
Сирийский военный самолет сбит боевиками рядом с Дамаском
Посол России рассказал о провокациях на выборах президента РФ в США