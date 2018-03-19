Путин поблагодарил сторонников за доверие и надежду

После выступления на митинге Владимир Путин приехал в штаб в Гостином дворе, где пообщался с волонтерами и доверенными лицами, а потом и с журналистами. Он также оставил подпись на "доске победы".

"Нам очень важно, чтобы... различные политические силы руководствовались не групповыми интересами, не какими-то клановыми, а общенациональными", - сказал президент. Подходы к решению проблем могут быть разными, но хотелось бы, чтобы было искреннее стремление добиться максимальных результатов, заметил он.

"Очень важно объединять усилия всех людей даже вне зависимости от того, за какого конкретно кандидата люди проголосовали, почему - потому, что перед нами стоит очень сложные непростые задачи, и нам нужно не просто их решать, как обычно в текущем режиме, а нам нужно осуществить, я говорил об этом неслучайно в Послании, прорыв, рывок, - сказал президент. - Мы можем это сделать, у нас есть для этого все основания так считать и добиться такого результата".

Путин сказал, что главная эмоция, которую он испытывает сейчас - "благодарность избирателям за тот выбор, который они сделали, за доверие, которое они оказали, за оценку работы последних лет и за надежду, которую они явно продемонстрировали, за их надежду и расчет на то, что мы будем работать - вся моя большая расширенная команда и я, ваш покорный слуга, так же напряженно, но с большим результатом, чем до сих пор".

Журналисты спросили, будут ли изменения в кабмине, на что получили ответ: "Вообще-то все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок, поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно делать. Основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации".

Путин назвал безобразием ограничение граждан РФ на Украине в праве выбирать президента России: "Это безобразие, это нарушение всех общепризнанных международных норм". "Мы не будем отвечать какими-то ограничениями, а напротив - сделаем все для того, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома", - заверил глава государства.

Прокомментировал президент и дело экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. "Что касается той трагедии, о которой вы сказали, я узнал о ней из средств массовой информации и первое, что приходит в голову, что если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте, это очевидный факт, надо это понимать, - пояснил он. - У России нет таких средств, мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей". "Мы готовы к сотрудничеству, мы сразу об этом сказали, и готовы принять участие в необходимых расследованиях, но для этого нужно, чтобы была заинтересованность и с обратной стороны. Мы пока этого не видим", - сказал глава государства. По его словам, в целом ситуация - полная чушь, "чтобы кто-то в России себе позволил подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу". "Это немыслимо", - подчеркнул президент.

Журналисты спросили, рассматривает ли президент возможность участия в выборах-2030. "Мне кажется, то, что вы говорите - это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что - до 100 лет здесь буду сидеть? Нет", - покачал головой глава государства.