Путин поблагодарил сторонников за доверие и надежду

Новости

Стали известны первые итоги выборов президента РФ в ЮФО 00:45
В Подмосковье озвучены результаты обработки первых бюллетеней 00:24
Путин отреагировал на ситуацию с отравлением Скрипаля 00:15
Касаткина проиграла в финале турнира в Индиан-Уэллсе 18.03.2018
Стали известны первые результаты выборов президента РФ на Кубани 18.03.2018
Никифоров: Фиксировались хакерские атаки на систему трансляции выборов 18.03.2018
Собянин: Победа Путина станет гарантией курса на укрепление государственности 18.03.2018
Стала известна дата проведения детского "Евровидения" в Минске 18.03.2018
Видео: Жители юга России проявили большой интерес к выборам 18.03.2018
Мы обречены на успех. Владимир Путин выступил на Манежной площади 18.03.2018
Скончался начальник подмосковного главка Росгвардии 18.03.2018
Видео: В Сети появились кадры смертельного ДТП на Кутузовском проспекте 18.03.2018
В США артист Cirque du Soleil погиб после падения в ходе шоу 18.03.2018
В Чечне опубликовали первые результаты выборов президента РФ 18.03.2018
Собчак и Зюганов прокомментировали прошедшие выборы 18.03.2018
Тренер "Зенита" Манчини пожелал вернуться в Англию 18.03.2018
Выборы президента РФ в Беларуси прошли при высокой явке и без нарушений 18.03.2018
Представитель актера Добронравова рассказала о его состоянии 18.03.2018
Названы первые результаты выборов президента РФ в Крыму 18.03.2018
В Москве проходит митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией 18.03.2018
Онлайн-трансляцию с избирательных участков смотрели около 1,5 млн человек 18.03.2018
Актер Федор Добронравов госпитализирован в Калининграде 18.03.2018
Стали известны первые итоги голосования жителей Удмуртии 18.03.2018
Иностранные наблюдатели назвали ярославских избирателей приветливыми 18.03.2018
В Мурманской области проголосовали более 60 процентов избирателей 18.03.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ" обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ" обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
19.03.2018 00:21
Рубрика: Власть

Путин поблагодарил сторонников за доверие и надежду

Текст: Кира Латухина
После выступления на митинге Владимир Путин приехал в штаб в Гостином дворе, где пообщался с волонтерами и доверенными лицами, а потом и с журналистами. Он также оставил подпись на "доске победы".

"Нам очень важно, чтобы... различные политические силы руководствовались не групповыми интересами, не какими-то клановыми, а общенациональными", - сказал президент. Подходы к решению проблем могут быть разными, но хотелось бы, чтобы было искреннее стремление добиться максимальных результатов, заметил он.

"Очень важно объединять усилия всех людей даже вне зависимости от того, за какого конкретно кандидата люди проголосовали, почему - потому, что перед нами стоит очень сложные непростые задачи, и нам нужно не просто их решать, как обычно в текущем режиме, а нам нужно осуществить, я говорил об этом неслучайно в Послании, прорыв, рывок, - сказал президент. - Мы можем это сделать, у нас есть для этого все основания так считать и добиться такого результата".

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
ЦИК обработал 60% протоколов, у Путина - 75,57%

Путин сказал, что главная эмоция, которую он испытывает сейчас - "благодарность избирателям за тот выбор, который они сделали, за доверие, которое они оказали, за оценку работы последних лет и за надежду, которую они явно продемонстрировали, за их надежду и расчет на то, что мы будем работать - вся моя большая расширенная команда и я, ваш покорный слуга, так же напряженно, но с большим результатом, чем до сих пор".

Журналисты спросили, будут ли изменения в кабмине, на что получили ответ: "Вообще-то все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок, поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно делать. Основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации".

Путин назвал безобразием ограничение граждан РФ на Украине в праве выбирать президента России: "Это безобразие, это нарушение всех общепризнанных международных норм". "Мы не будем отвечать какими-то ограничениями, а напротив - сделаем все для того, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома", - заверил глава государства.

Собчак отмечает низкое количество нарушений на выборах

Прокомментировал президент и дело экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. "Что касается той трагедии, о которой вы сказали, я узнал о ней из средств массовой информации и первое, что приходит в голову, что если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте, это очевидный факт, надо это понимать, - пояснил он. - У России нет таких средств, мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей". "Мы готовы к сотрудничеству, мы сразу об этом сказали, и готовы принять участие в необходимых расследованиях, но для этого нужно, чтобы была заинтересованность и с обратной стороны. Мы пока этого не видим", - сказал глава государства. По его словам, в целом ситуация - полная чушь, "чтобы кто-то в России себе позволил подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу". "Это немыслимо", - подчеркнул президент.

За выборами в РФ следило рекордное число международных наблюдателей

Журналисты спросили, рассматривает ли президент возможность участия в выборах-2030. "Мне кажется, то, что вы говорите - это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что - до 100 лет здесь буду сидеть? Нет", - покачал головой глава государства.

Главное сегодня

Выборы президента России-2018
Путин отреагировал на ситуацию с отравлением Скрипаля
Сирийский военный самолет сбит боевиками рядом с Дамаском
Посол России рассказал о провокациях на выборах президента РФ в США
Водители с сегодняшнего дня обязаны носить световозвращающие жилеты