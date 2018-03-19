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19.03.2018 22:29
Рубрика: В мире

Дамаск потребовал от Анкары немедленно покинуть территорию Сирии

Министерство иностранных дел Сирии потребовало от Турции немедленно вывести войска с территории арабской республики.

"Турецкое вторжение противоречит международному праву и несет угрозу жизни мирных граждан", - напомнили в Дамаске и назвали нахождение иностранных войск в курдском анклаве Африне на севере Сирии "оккупацией". Более того, по мнению МИД, цель турецкой операции - "продлить войну и кровопролитие в угоду террористам", передает ТАСС.

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Напомним, 18 марта президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о взятии Африна под контроль подразделениями турецкой армии и оппозиционной официальному Дамаску "Сирийской свободной армии" (САА).
Между тем спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о том, что военного решения сирийского кризиса не существует.

"Мягкое долгосрочное разделение Сирии, которое мы наблюдаем сейчас в разных ее частях, будет катастрофой не только для Сирии, но и для всего региона", - отметил дипломат, которого цитирует РИА Новости.

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