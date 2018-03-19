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19.03.2018 22:36
Рубрика: Спорт

В шаге от "десятки"

Дарья Касаткина стала первой ракеткой России, поднявшись на 11-е место в рейтинге WTA
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск №7520 (57)
У Дарьи Касаткиной был отличный шанс попасть в топ-10. Для такого скачка с 19-го места нужна была победа на турнире в Индиан-Уэллсе. Но Даша уступила в решающем матче своей ровеснице, 20-летней Наоми Осаке, со счетом 3:6, 2:6. Японка с 44-й позиции рейтинга WTA переместилась на 22-ю, россиянка расположилась на 11-й строчке.
Фото: EPA Дарья Касаткина считает, что победы над топ-теннисистками в Индиан-Уэллсе сделали ее сильнее. Фото: EPA
Дарья Касаткина считает, что победы над топ-теннисистками в Индиан-Уэллсе сделали ее сильнее. Фото: EPA

Интересно, что девушки уже встречались на одном корте перед стартом соревнований. Касаткина провела для Осаки дружеский мастер-класс и попыталась научить Наоми выполнять "твинер" (удар спиной к сетке между ног). Правда, накануне финала японка предупредила, что хвастаться не до конца отработанным навыком на публике не собирается. "Я буду слишком сильно хотеть выиграть", - объяснила Осака, которая в итоге взяла первый титул в профессиональной карьере.

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Дарья Касаткина, в спортивной биографии которой тоже есть один титул из Чарльстона, играла в финале всего четвертый раз, но впервые на таком престижном турнире. Круче только бороться за трофей на "мэйджоре" или Итоговом чемпионате WTA. Однако свое поражение от Осаки, да еще на фоне побед над тремя чемпионками Больших шлемов Слоан Стивенс, Каролин Возняцки и Анжеликой Кербер Касаткина восприняла не как трагедию, а наоборот, как еще один шаг на пути к успеху. На сайте WTA охотно цитируют вдохновляющие и мотивирующие слова Касаткиной, сказанные как на корте, так и на пресс-конференции.

- Я обыграла очень хороших теннисисток и в нужные моменты принимала правильные решения. Это означает, что я расту как игрок. Это самое важное для меня, - сказала Касаткина после матча. - Месту в рейтинге стараюсь не придавать слишком много значения. Если твоя игра на хорошем уровне, то рейтинг придет автоматически. Не так важно, занимаешь ли ты 10-ю, 11-ю или 12-ю строчку. Когда играешь на высоком уровне, то все случится само по себе. Хочу всем сказать: никогда не сдавайтесь. Верьте в свои мечты и продолжайте работать. Я так и поступаю. И мне приятно осознавать, что упорный труд дает результат. Но долго радоваться этому финалу некогда, так как это лишь очередной шаг. Впереди у меня еще один большой турнир - в Майами.

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Федерер на позитиве

В Индиан-Уэллсе финалисты вообще были словоохотливы. Вот и швейцарец Роджер Федерер, который не смог защитить титул и уступил аргентинцу Хуану Мартину дель Потро в трех сетах (6:4, 6:7, 7:6), позволил себе лирическое отступление на пресс-конференции. Может, в теннисе он переживает вторую молодость, но у опытного швейцарца точно можно поучиться принимать поражения.

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- На мой взгляд, ключевой момент - сохранять позитивный настрой, особенно в трудные моменты, - отметил Роджер. - Карьера любого спортсмена, да и жизнь любого человека наполнена взлетами и падениями. Порой приходится сталкиваться с проблемами, и в подобной ситуации важно принимать правильные решения и окружить себя нужными людьми. Важно наслаждаться тем, что у тебя есть. Конечно, всегда можно хотеть максимального результата. Но гоняясь за чем-то большим, возможно, вы никогда не будете счастливы.

Возвращаясь к более прозаической теме - рейтингам, отметим, что Федерер сохранил за собой первую строчку. В Майами Роджер также едет в ранге действующего победителя. Чтобы остаться на вершине, ему нужно доходить как минимум до четвертьфинала.

Лучший из россиян - Андрей Рублев - потерял несколько позиций и занимает 34-е место.

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