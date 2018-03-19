"Единая Россия" подвела итоги участия в президентских выборах

"Единая Россия" хоть и не выдвигала Владимира Путина в качестве кандидата в президенты, однако приняла активное участие в избирательной кампании самовыдвиженца. Итоги подвел секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Партия оказала помощь штабу кандидата в подготовке наблюдателей и провела успешную мобилизацию своего электората во всех регионах страны, заявил он. Еще на старте кампании "ЕР" провела единый день сбора подписей в поддержку Путина.

Кроме того, более 2 тысяч партийцев контролировали законность агитации и выявили порядка тысячи незаконных форм агитации оппонентов, сообщил Турчак. Партия также организовывала уличные акции в рамках кампании, в которых приняли участие свыше 580 тысяч граждан.

Ключевым проектом стала "Партийная мобилизация", направленная на привлечение членов партии и сторонников на избирательные участки. "Около 11 миллионов были мобилизованы партией на избирательные участки", - сообщил секретарь Генсовета.

Совместно со штабом кандидата были определены территории повышенного партийного внимания, рассказал также он. "За этими территориями были закреплены "партийные комиссары" из числа опытных депутатов Госдумы и руководителей ЦИК. Всего 21 регион, среди которых Иркутск, Новосибирск, Томск и другие. Уже сейчас можно отметить что, например, Иркутск, показал беспрецедентный уровень поддержки нашего кандидата", - сказал секретарь Турчак.

Говорил он и о некоторых перспективах. В частности, партия рассматривает прошедшую кампанию как подготовку к предстоящим выборам губернаторов и депутатов региональных заксобраний в сентябре этого года.

Что касается реализации Послания Федеральному собранию, то "Единая Россия" сформирует большой пакет законопроектов на эту тему. Их планируется принять в весеннюю сессию, сказал секретарь генсовета.