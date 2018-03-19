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19.03.2018 18:28
Рубрика: Власть

Грудинин рассказал, при каком условии сбреет усы

Текст: Юрий Политов

Кандидат от КПРФ, бизнесмен Павел Грудинин заявил, что выполнит условия пари и сбреет усы, если видеоблогер Юрий Дудь заявит, что выборы прошли честно.

В феврале кандидат от коммунистов Павел Грудинин и видеоблогер Юрий Дудь заключили публичное пари: если по результатам президентских выборов Грудинин набирает больше 15% голосов - Дудь бреется налысо, если меньше 15% - Грудинин сбривает усы.

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В понедельник, когда стало ясно, что Грудинин не набирает 15% на выборах президента (у него 11,8%), Юрий Дудь напомнил об этом споре в своем Instagram, выложив там фотографию с бритвенным набором.

Грудинин намек понял, но поставил дополнительное условие.

"Встретимся с Юрием Александровичем (Дудем), и если он признает, что эти выборы были честными, я сразу же при нем побреюсь", - сказал Грудинин в понедельник журналистам.

Сам Дудь пока не прокомментировал, считает ли он дополнительное условие нарушением изначального данного обещания или нет. При этом пари получило широкий общественный резонанс.

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