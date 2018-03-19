Видеоблогер Дудь напомнил Грудинину об обещании сбрить усы

В понедельник журналист и видеоблогер Юрий Дудь напомнил о своем споре с кандидатом в президенты от КПРФ Павлом Грудининым - кандидат обещал сбрить усы, если его результат на выборах не превысит 15%. Согласно предварительным итогам, Грудинин набирает 11,8% голосов.

В начале февраля в авторской программе "вДудь" на YouTube ведущий Юрий Дудь и бизнесмен Павел Грудинин, выдвинутый на выборы коммунистами, заключили пари. Если по итогам выборов Грудинин набирает больше 15% голосов - Дудь побреется налысо, а если кандидат от КПРФ набирает меньше 15% - то Грудинин сбривает усы.

"Договорились", - сказал Грудинин, и участники пари скрепили его крепким рукопожатием.

При этом Грудинин признался, что всю взрослую жизнь ходит с усами и без них его раньше никто не видел.

В понедельник, когда ЦИК обнародовал предварительные результаты выборов, Дудь деликатно напомнил Грудинину о пари. Ведущий выложил в своем Instagram фотографию с бритвой в советском футляре с надписью "Юбилейная" с комплектом бритвенных лезвий "Балтика".

По данным ЦИК, после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий Павел Грудинин набирает 11,8% голосов, что явно меньше 15%. Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,66% голосов.