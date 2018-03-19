Иран: Между белорусским и иранским народами сложились дружеские отношения

Иран - крупнейший в мире производитель нефти и газа -рассчитывает на развитие взаимовыгодных контактов, в том числе в нефтехимии с Республикой Беларусь. Такую экономическую стратегию обозначил в беседе с БЕЛТА Мостафа Овейси - посол Исламской Республики Иран в РБ.

Анализируя эпоху, прошедшую спустя четверть века после установления дипломатических отношений между двумя странами, дипломат выразил удовлетворение тем, что "между белорусским и иранским народами сложились отношения тесной дружбы и плодотворного сотрудничества".

Включив Беларусь в топ-лист "значимых партнеров" своей страны, которая играет существенную роль в регионе Персидского залива, посол дал понять, что состоявшиеся контакты и встречи лидеров обеих стран "содействуют существенному продвижению всесторонних контактов". Между государствами создана солидная договорно-правовая база, которая постоянно расширяется. Ее логическим продолжением следует считать и организацию очередных визитов, в том числе на высшем и высоком уровнях, по внешнеполитической и парламентской линиям, отметил дипломат.

В этой связи он постарался сформулировать перспективные экономические задачи и цели в формате белорусско-иранских связей. Дипломат сослался, в частности, на данные иранской статистики, которая утверждает, что в минувшем году взаимный товарооборот составил 160 миллионов долларов США, что в несколько раз выше предыдущего показателя.

Но в экономике, как и в общественной жизни, не существует предела для совершенства. Поэтому обе стороны ищут новые направления для экономических связей. Важнейшим проектом, в реализации которого заинтересована его страна, Мостафа Овейси считает и поставку белорусских электробусов в Иран. В контексте современных экологических требований и снижения загрязнения окружающей среды, по его словам, это особенно актуально для мегаполисов, как Тегеран, Мешхед, Исфахан, Тебриз. На первом этапе сотрудничества 100 белорусских электробусов будут поставлены в Иран по контракту "под ключ", а затем не исключено и создание их сборочного производства на иранской территории.

Посол с традиционной восточной щепетильностью напомнил о постоянно возрастающей конкуренции на мировом рынке, но при этом выразил убежденность, что белорусы в этой дуэли могут выйти победителями. А раз так, то нет никаких сомнений в том, что Иран станет "активнее использовать белорусскую технику и ее технологии".

Кстати, о перспективах расширения поля сотрудничества между Минском и Тегераном шла речь и на состоявшемся недавно в Иране заседании смешанной торгово-экономической комиссии. Подписанные по ее итогам документы стимулируют реализацию проектов, в том числе и по поставкам электробусов, и развитию контактов в области фармацевтики. В повестку дня двусторонних отношений на текущий год посол включил и развитие новых проектов в области энергетики.

Важным связующим звеном между народами двух стран Мостафа Овейси назвал и мир духовного общения. По его убеждению, иранская сторона стремится популяризировать иранскую культуру, чему способствует и регулярный студенческий обмен. Тысяча молодых иранцев за годы учебы в Беларуси постигает национальную культуру и одновременно знакомит своих сверстников с традициями Востока. Посол признал особую важность подобных обменов. Ведь иранские семьи с легким сердцем отправляют учиться своих детей: РБ для них - "регион стабильности, безопасности, порядка и - спокойствия".

Поскольку юбилей дипотношений совпал с Международным днем Новруз, который включен ЮНЕСКО в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, Мостафа Овейси напомнил, что 21 марта - праздник нового года по астрономическому солнечному календарю у иранского народа. Это красивая философия обновления и созидания, подчеркнул он.

В целом история иранской цивилизации насчитывает более 7 тысяч лет. За это время сокровищница иранской культуры наполнилась множеством богатых традиций, соприкоснуться с которыми может и белорусский народ. Знакомство с традициями друг друга позволяет укреплять взаимопонимание между народами, а значит, и укреплять сотрудничество между Беларусью и Ираном.