Кандидат в премьеры Италии поздравил Владимира Путина

Кандидат в премьер-министры Италии от правоцентристской коалиции, набравшей наибольшее количество голосов в ходе недавних парламентских выбров, Маттео Сальвини, поздравил Владимира Путина с рекордным результатом на выборах президента России.

В своем микроблоге в Twitter Маттео Сальвини опубликовал фотографию российского лидера с короткой надписью: "Хорошей работы, президент!".

Напомним, что на выборах президента РФ лидирует Владимир Путин - он набирает 76,66% голосов после обработки 99,84% протоколов. На данный момент 83 субъекта завершили подведение итогов голосования, работа продолжается еще в двух.