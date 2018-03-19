В воскресенье в украинском Николаеве покончил с собой исполняющий обязанности директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт", 29-летний отставной майор украинских воздушных сил (ВС ВСУ), "ветеран АТО" Владислав Волошин.

Самоубийства бывших и действующих военных давно перестали быть новостью для Украины - о том, что еженедельно два-три "борца с агрессором" сводят счеты с жизнью, заявляет даже главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Однако смерть летчика Волошина - случай особый. Ведь именно он называется одним из вероятных виновников катастрофы малазийского "Боинга-777" (рейс MH17) в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

Первым о смерти "героя-летчика" со ссылкой на областное управление национальной полиции сообщил городской новостной портал "НикВести". Из официальной полицейской информации следует, что в момент самоубийства дома находилась вся семья Волошина - жена и двое детей. Они услышали выстрел в соседней комнате, и нашли там главу семьи с простреленной грудью. Рядом лежал пистолет Макарова без номера. На момент прибытия медиков и следственно-оперативной группы Владислав Волошин был еще жив, а смерть "от полученных повреждений" наступила в машине "скорой помощи". Суицид летчика и чиновника пока расследуется по статье 115 УК Украины "Умышленное убийство" - таков порядок расследования подобных случаев.

Ключевой свидетель

В России личность капитана Волошина стала широко известна в связи с катастрофой малайзийского Boeing. Впервые его фамилия прозвучала еще в 2014 году в эфире радио "Комсомольская правда", когда бежавший из Украины авиационный техник Евгений Агапов рассказал, как 17 июля, за два часа до катастрофы, с аэродрома поселка Авиаторское вылетели три украинских штурмовика. Один из них имел под крыльями не свойственное такому типу самолетов вооружение - ракеты "воздух - воздух". По словам Агапова, вернулся этот самолет уже без ракет, а летчик капитан Волошин - выглядел сильно напуганным.

Версия о том, что малайзийский Boeing сбил украинский Су-25 была озвучена одной из первых. В Минобороны России предположили, что это был украинский штурмовик Су-25, который имел на борту ракеты Р-60, способные уничтожать воздушные цели на удалении 12 км, а на расстоянии до 5 км - гарантированно.

При этом штурмовик Су-25 не предназначен для полетов на высотах выше 10 тысяч метров - там, где проходят полеты гражданской авиации. Однако кратковременно он может забраться за "потолок".

Случайно или нет, но именно перед катастрофой украинские диспетчеры дали команду пилотам Boeing снизиться на 600 метров. На этом эшелоне авиалайнер уже гарантированно попадал под действие ракет штурмовика. Российские военные эксперты говорили и о характерных повреждениях на обломках лайнера, которые указывали на следы поражения авиационной ракетой.

Украинский штурмовик Су-25 перед вылетом снаряжали ракетами "воздух- воздух" типа Р-60

В конце декабря 2014 года Следственный комитет России официально назвал имя Евгения Агапова как главного свидетеля по делу о крушении Boeing под Донецком. "Агапов Евгений Владимирович, проходил военную службу в должности механика авиационного вооружения первой эскадрильи бригады тактической авиации ВВС Украины в/ч А4465", - заявили в СКР.

Штурмовик с ракетами "воздух — воздух" способен сбить другой самолет. Фото: РИА Новости

Как отметили следователи, решение об обнародовании имени было принято на фоне появления новых доказательств достоверности его слов. Перед этим Евгений Агапов добровольно покинул воинскую часть и перешел на территорию РФ. Он рассказал о том, что малайзийский Boeing мог быть сбит 17 июля боевым самолетом СУ-25 ВВС Украины, который пилотировал капитан ВВС Украины летчик Волошин.

На боевое задание его самолет в этот день вылетел с аэродрома в районе Днепропетровска, где и служил авиационным механиком свидетель. По его словам, он видел, как Су-25 перед вылетом снаряжали ракетами "воздух - воздух" типа Р-60. Когда штурмовик вернулся обратно, ракет в его снаряжении уже не было. При этом известно, что воздушных боев украинская авиация на Донбассе не вела, работая только по наземным целям. По словам Агапова, после возвращения на базу пилот Волошин заявил, что авиалайнер "оказался не в то время и не в том месте". При этом не исключено, что Су-25 работал в паре с наземными системами ПВО, и уже после пуска "Бука" штурмовик гарантированно "добил" гражданский борт.

Думал о смерти

Что привело Владислава Волошина к решению покончить с собой именно сейчас, спустя почти четыре года после трагедии? При том, что его вина официально до сих пор не доказана. Как сообщил украинский портал "НикВести", в последнее время Волошин находился в подавленном состоянии и даже писал знакомым о том, что его "не покидают суицидальные наклонности", а с другой стороны - допускал, что его "пристрелят раньше времени". Была опубликована и переписка Волошина с неизвестным собеседником, в которой он допустил подобные высказывания. Впрочем, эти разговоры, исходя из контекста и обсуждаемых тем, касались его неприятностей на новой работе - николаевский аэропорт он возглавил только в декабре 2017 года.

На Украине Волошин получил известность после того, как был сбит в августе 2014 года в районе Иловайска, и четыре дня выбирался "к своим". Волошин с удовольствием раздавал интервью о своих "подвигах", позировал для буклетов о новых "героях Украины" и, вероятно, действительно чувствовал себя таким. Его удостоили в сентябре 2017 года ордена "Народный герой Украины".

Впрочем, свою первую награду - орден "За мужество" III степени он получил еще 19 июля 2014 года, через два дня после гибели в небе над селом Грабово Донецкой области пассажирского самолета компании Malaysia Airlines. Официально - за то, что ранее сопровождал до аэродрома подбитого ведомого. Однако сам его напарник, совершивший экстремальную посадку, почему-то остался без награды.

Вместе с тем в Луганске того же Волошина считают причастным и к варварской бомбардировке центра города 2 июня 2014 года. На такую мысль местных расследователей навели косвенные факты - как уроженец Луганска, окончивший здесь военное училище, Волошин хорошо ориентировался в географии города, что помогло ему с большой высоты довольно точно попасть неуправляемыми снарядами по зданию администрации и убить восемь мирных жителей. Также бесспорно, что бомбардировку вел штурмовик Су-25, а штурмовая часть в украинских войсках была всего одна - 229-я тактическая авиабригада, в которой служил Волошин. Всего за карьеру военного летчика он совершил 33 боевых вылета, и всегда это были неизбирательные удары по населенным пунктам, где находились мирные жители.

Позже он стал и героем фильма-расследования телеканала ВВС, давал показания нидерландским следователям, работающим над выяснением причин катастрофы. Он отрицал причастность к крушению Boeing.

Как личность, Волошин был действительно скандалистом: уволился из армии после спора с командованием из-за служебной квартиры, собирался разводиться с женой, вскрывал в социальных сетях недостатки современной украинской армии. Иными словами, по лишь ему известным причинам, Волошин требовал для своей персоны внимания и почестей больше, чем положено обычному майору, пусть даже и "народному герою Украины".

Чем дольше тянется расследование гибели малайзийского "Боинга", тем меньше остается шансов доподлинно разобраться, что же в действительности произошло. Так может случиться, что до итогов расследования никто из ключевых свидетелей не доживет и истинная причина трагедии будет скрыта.