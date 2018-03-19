Косачев: Международные наблюдатели отметили демократичность выборов

Международные наблюдатели практически не высказывали замечаний по проведению выборов президента России 18 марта и отметили соответствие голосования высоким международным стандартам. Об этом заявил в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с депутатом Европейского парламента Стефано Мауллу (Италия), сообщает ТАСС.

"Мы имели возможность и накануне выборов, и непосредственно в день голосования разговаривать со многими международными наблюдателями, - рассказал сенатор. - Те, с кем мы разговаривали, никаких претензий, никаких замечаний в адрес организации выборов не высказывали".

Более того, по словам Косачева, "было очень много комплиментов в адрес России, сумевшей организовать эти выборы максимально демократично и в соответствии с высокими международными стандартам".

Выборы президента России состоялись 18 марта. После обработки 99,84 процентов протоколов лидирует действующий президент РФ Владимир Путин с результатом 76,67 процента.