Косачев: Попытки создать конфликт между властью и обществом провалились

Предварительные итоги прошедших накануне президентских выборов в России показали, что попытки оппонентов Москвы за рубежом создать конфликт между властью и обществом провалились, заявил сегодня председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с депутатом Европарламента Стефано Маулу, передает РИА Новости.

Он отметил, что своим волеизъявлением россияне дали "мощный внятный ответ недоброжелателям РФ за рубежом, которые пытались создать какой-то конфликт между властью и обществом, эти попытки провалились".

"Это не просто абсолютная победа (Владимира Путина), это убедительное подтверждение того, что та линия, которую проводит действующий президент во внутренней и во внешней политике, пользуется очевидной поддержкой граждан РФ", - подчеркнул сенатор.

Выборы президента России состоялись 18 марта. После обработки 99,84 процентов протоколов лидирует действующий президент РФ Владимир Путин с результатом 76,67 процента. Голосование прошло при высокой активности избирателей.