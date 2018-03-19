Леонид Слуцкий прокомментирует матч Россия - Бразилия

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментирует контрольную встречу наших футболистов с Бразилией вместе с Кириллом Дементьевым. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Первого канала".

Этот матч станет первым для сборной РФ в календарном году. Уже 27 марта команда Станислава Черчесова сыграет в Санкт-Петербурге с вице-чемпионами Евро-2018 французами.

Что касается Слуцкого, то у него уже есть опыт работы комментатором. В прошлом году он работал на матче плей-офф Лиги чемпионов "Барселона" - "Ювентус".

Напомним, что на прошлой неделе Леонид Викторович подписал двухлетний контракт с голландским "Витессом". Ну а последним клубом Слуцкого был английский "Халл Сити", из которого он ушел в начале декабря прошлого года.