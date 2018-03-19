Матвиенко: Результат выборов усиливает авторитет Путина в мире

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила предварительные итоги выборов. Граждане РФ дали Путину мандат на проведение мощной внутренней и внешней политики, уверена глава верхней палаты парламента.

Согласно последним озвученным ЦИК данным, за Путина проголосовали более 56 млн человек, или 76,66% избирателей. Никогда столько избирателей не приходили на избирательные участки, и никогда кандидат в президенты России не получал такую поддержку, отметила Матвиенко.

- Очень важно, что он не только за эти годы не растерял поддержку людей, стал по-настоящему национальным лидером, народным президентом, но и укрепил эту поддержку, - заявила она в эфире телеканала "Россия-24". - По сути, граждане нашей страны напрямую дали мандат президенту - и это дорогого стоит - на проведение мощной внутренней, внешней политики.

Глава верхней палаты считает, что результат выборов усилит авторитет Путина в мире.

- Теперь всем очевидно, что Владимир Владимирович Путин проводит ту независимую политику, отстаивает те национальные интересы, которые разделяют граждане нашей страны, - сказала Матвиенко.

Намного больше голосов кандидат-самовыдвиженец получил в Москве, Санкт-Петербурге, крупных областных центрах, сравнила с прошлыми выборами сенатор. Это абсолютно меняет послевыборный расклад, считает она.

Отметила она и важность результата в Крыму: жители полуострова продемонстрировали более 90% поддержки. Матвиенко считает, что крымчане и севастопольцы показали миру, что не разочаровались возвращением в родную гавань, что благодарны президенту за поддержку их волеизъявления.

Что касается связанных с выборами провокаций за рубежом, то они провалились.

"Наши западные партнеры укрепили единство нашего народа, - резюмировала Матвиенко. - Думаю, что они будут разочарованы безрезультативностью своих усилий".

Это в характере россиян: когда начинается давление, объединяться, отметила она.

Западу придется "менять тактику" после победы Путина, предположила сенатор, имея в виду политику санкций.

Что касается плана выполнения Послания президента Федеральному собранию, то он будет утвержден Советом Федерации в ближайшее время, сообщила также Матвиенко.